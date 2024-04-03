Кондратюк: «Малинина превзойдут — сто процентов, это вопрос времени»

Олимпийский призер, российский фигурист Марк Кондратюк в разговоре с «СЭ» высказался о выступлении американца Ильи Малинина на чемпионате мира.

— Конечно, видел его выступление в произвольной на чемпионате мира. Это легендарный прокат, и я рад, что в мире есть человек, который двигает фигурное катание вперед. Пожалуй, с самой сложной его стороны. Досягаем ли он? Конечно. В какой-то момент его превзойдут, сто процентов. Вопрос времени. Через какое-то время появится новый человек, который станет еще лучше, — сказал Кондратюк.

Малинин установил мировой рекорд в произвольной программе (227,79 балла), сделав шесть четверных прыжков, включая аксель.