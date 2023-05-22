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Фигурное катание

Сегодня, 01:25

Медведева об уходе из МГУ: «На меня наехал пресс-центр за желтушный заголовок»

Сергей Разин
корреспондент
Евгения Медведева.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, почему больше не учится в МГУ.

«На меня наехал пресс-центр за желтушный заголовок к моему интервью. И решили не предоставлять мне материалы для учебы, хотя я просила несколько месяцев и за все было уплОчено», — написала Медведева в соцсети.

Фигуристка поступила в МГУ в сентябре 2021 года. В середине мая Медведева сообщила, что больше не посещает занятия.

Медведева является двукратной серебряной призеркой Игр 2018 года (одиночное катание и командные соревнования), двукратной чемпионкой мира, Европы, финала серии «Гран-При» и национального первенства.

Евгения Медведева
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