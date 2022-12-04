Эфир
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 16:15

Медведева сообщила, что не посещает МГУ в данный момент

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Евгения Медведева.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева в интервью «СЭ» рассказала, что в настоящее время не посещает Московский государственный университет. О поступлении в это ВУЗ фигуристка сообщила в сентябре 2021 года. Она была зачислена на факультет «Высшая школа культурной политики и управления в гуманитарной сфере».

Это уже второе высшее образование для спортсменки. До этого она окончила Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма (РГУФКСМиТ). Медведева с отличием защитила диплом на тему «Влияние современного инвентаря на технику исполнения элементов в фигурном катании на коньках».

— Как учеба? Как МГУ?

— Учеба и университет — довольно трудная тема. Я закончила первый ВУЗ, как раз в этом году защитила диплом на отлично. Так что с первым образованием у меня все хорошо. С МГУ — довольно трудно объяснить, что произошло, но на данный момент я там не учусь.

Возможно, я продумаю, как это сказать. Дайте мне время. Но пока я там не появяляюсь по ряду определенных моментов. Есть свои причины, почему я туда не хожу. В основном — это руководство.

Евгения Медведева. «Фильм про Евгению Медведеву — это звучит пафосно». Двукратная чемпионка мира — интервью не о спорте
Евгения Медведева
3
3
Читайте также
Фьюри победил Чисору и защитил чемпионский титул
Россиянка стала первым гроссмейстером, снявшимся в эротической фотосессии. Но почему она покинула нашу страну?
Кадыров сообщил о задержании диверсантов в Херсонской области
Бывший работник лаборатории Уханя рассказал о создании возбудителя COVID-19
В Подмосковье задержали до смерти забившую шестилетнего брата школьницу
Как тушат лесные пожары на Сахалине
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Медведева рассказала, почему участвует в новогодних спектаклях

Медведева рассказала, как готовится к фотосессиям