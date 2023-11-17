Плющенко сообщил о присоединении Ангелопола и Ушаковой к его группе

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сообщил, что Арина Ушакова и Валерий Ангелопол, выступающие в танцах на льду, перешли в его группу.

«Арина Ушакова и Валера Ангелопол, добро пожаловать в наш клуб, «Ангелы Плющенко», — написал тренер в соцсетях.

26 октября стало известно, что Ангелопол приступил к тренировкам в академии Плющенко.

В августе Ангелопол прекратил совместные выступления с Василисой Кагановской. Они были призерами юниорских этапов «Гран-при ISU». В прошлом сезоне ученики Анжелики Крыловой выиграли финал «Гран-при России».

Новой партнершей Ангелопола стала Ушакова, которая в дуэте с Максимом Некрасовым выиграла первенство России среди юниоров и бронзу юниорского чемпионата мира.