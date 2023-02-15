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Фигурное катание

Сегодня, 13:58

Синицина и Кацалапов рассказали о новом номере под «сексуальную» песню

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российские фигуристы, олимпийские чемпионы в командном турнире Виктория Синицина и Никита Кацалапов рассказали «СЭ» о новой программе, с которой выступили на шоу «Влюбленные в фигурное катание» в Москве. Номер стал одним из самых ярких на мероприятии.

— Мы давно хотели сделать новый показательный номер. Впервые представили его на фестивале «Влюбленные в фигурное катание». Поставили его за неделю и очень надеемся, что он понравится зрителям. Мы выбрали довольно необычную для себя музыку — чувственную, сексуальную песню «Caught out in the rain» певицы Beth Hart. И номер получился соответствующим. Думаем, что вы еще не раз увидите его в нашем исполнении, — сказали фигуристы.

Пара Синицина/Кацалапов пропускает соревновательный сезон-2022/23. Пока фигуристы не говорят, возобновят ли спортивную карьеру.

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Фигурное катание
Виктория Синицина
Никита Кацалапов
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