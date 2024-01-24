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Серебряный призер чемпионата России Софья Муравьева призналась, что ее настроение часто меняется.
«Каким словом описала бы свой характер? Странный, ха-ха. То такой, то сякой. Какой-то очень странный. Если вам кажется, что он нормальный, вы просто меня не знаете. Мой характер настолько разный, что его невозможно описать. Настроение часто меняется. Сейчас готовлюсь к ЕГЭ. Сдаю биологию, русский, математику, буду поступать на спортивную специальность. Все успеваю, я же в интернет-школе», — приводит слова Муравьевой Sport24.
17-летняя Муравьева — серебряный призер чемпионата России-2024, победитель этапа юниорского «Гран-при» в Линце и серебряный призер чемпионата России по прыжкам-2022.