Муравьева — о своем характере: «Если вам кажется, что он нормальный, вы просто меня не знаете»

Серебряный призер чемпионата России Софья Муравьева призналась, что ее настроение часто меняется.

«Каким словом описала бы свой характер? Странный, ха-ха. То такой, то сякой. Какой-то очень странный. Если вам кажется, что он нормальный, вы просто меня не знаете. Мой характер настолько разный, что его невозможно описать. Настроение часто меняется. Сейчас готовлюсь к ЕГЭ. Сдаю биологию, русский, математику, буду поступать на спортивную специальность. Все успеваю, я же в интернет-школе», — приводит слова Муравьевой Sport24.

17-летняя Муравьева — серебряный призер чемпионата России-2024, победитель этапа юниорского «Гран-при» в Линце и серебряный призер чемпионата России по прыжкам-2022.