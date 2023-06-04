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Фигурное катание

Сегодня, 18:43

Стало известно будущее танцевальной пары Дэвис/Смолкин. Фигуристы близки к смене спортивного гражданства

Фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин близки к смене спортивного гражданства
Отдел спорта «СЭ»
Диана Дэвис и Глеб Смолкин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Как стало известно «СЭ», российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин работают над тем, чтобы сменить спортивное гражданство в предстоящем сезоне.

Источник «СЭ» рассказал, что фигуристы запрашивали у Федерации фигурного катания России разрешение на переход в другую сборную и в таком случае должны были получить его в мае, одновременно с отказом Дарио Чиризано.

Однако ситуация еще далека от разрешения. Информация о релизе и новой стране держится в секрете, так как остается небольшая вероятность возможного возвращения российских фигуристов на международные турниры согласно рекомендациям МОК. Тогда Дэвис/Смолкин могли бы представлять Россию. Поэтому спортсмены, как оценивает источник «СЭ», ждали результатов предстоящих консультаций ISU по данному вопросу. Опрошенные нами источники предполагают, что страной, запросившей переход, может быть Грузия. Ранее об этом сообщил американский журналист Дэйв Лиз.

Этери Тутберидзе несколько раз летала в США, где тренировались ее дочь Диана с партнером. Ранее Смолкин заявлял, что «кататься годами внутри России звучит, наверное, не очень для нас привлекательно».

Фигурное катание
Диана Дэвис/Глеб Смолкин
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