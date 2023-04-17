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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в комментарии для «СЭ» поделилась эмоциями от назначения Антона Сихарулидзе исполняющим обязанности президента ФФККР.
«Это было предложение Когана. Антон — достойная кандидатура по всем направлениям. Это умный и развитый человек. Он олимпийский чемпион, многократный чемпион мира. Антон знает, как работать. У него наверняка получится. Я очень рада, что в федерацию приходят талантливые и молодые люди», — сказала Тарасова «СЭ».
Президент ФФККР избирается на отчетно-выборной конференции, которая проводится раз в четыре года. Следующая отчетно-выборная конференция должна пройти в 2026 году.
Сихарулидзе 46 лет, он стал олимпийским чемпионом 2002 года в паре с Еленой Бережной.