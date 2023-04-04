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Фигурное катание

4 апреля, 23:27

Тарасова: «Павлюченко и Ходыкин были очень интересной акробатической парой»

Мария Гусева
Татьяна Тарасова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала информацию о том, что Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин больше не будут выступать вместе.

«Очень жаль, что распалась такая пара. Мне она запомнилась уникальной девочкой. Они были очень интересной акробатической парой», — цитирует ТАСС Тарасову.

20-летняя Павлюченко и 23-летний Ходыкин выступали вместе с сезона-2017/18. Спортсмены являются чемпионами мира среди юниоров (2018), бронзовыми призерами чемпионата Европы (2020) и двукратными бронзовыми призерами чемпионата России (2020, 2021).

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин
Татьяна Тарасова
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