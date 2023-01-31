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Фигурное катание

Сегодня, 13:40

Тарасова сообщила об улучшении состояния госпитализированного фигуриста Костомарова

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Роман Костомаров.
Фото Global Look Press
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала «СЭ» о состоянии олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова.

«Его состояние улучшается, но все равно пока необходимо подключение к аппарату ИВЛ», — сказала Тарасова «СЭ».

Ранее сообщалось, что Костомарову может потребоваться операция из-за проблем с сердцем.

10 января фигурист попал в реанимацию с пневмонией. 24 января стало известно, что его отключили от ЭКМО.

Костомаров завершил карьеру после Олимпиады 2006 года в Турине. Он является заслуженным мастером спорта России и трехкратным чемпионом страны.

Фигурное катание
Роман Костомаров
Татьяна Тарасова
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