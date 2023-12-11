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Фигурное катание

Сегодня, 22:47

Траньков заявил, что не удивлен выходом Костомарова на лед в коньках

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Олимпийского чемпиона в парном катании Максима Транькова не удивил выход Романа Костомарова на лед в коньках после ампутации стоп.

В понедельник олимпийский чемпион в танцах на льду выложил на своем Telegram-канале видео, на котором катается на коньках. Спортсмен успешно выполнил базовое упражнение «фонарики».

«Ничего другого от него не ожидал, — приводит ТАСС слова Транькова. — Мы буквально недавно с ним виделись на церемонии ТЭФИ, и он выглядел абсолютно счастливым и уверенным в себе. Меня уже не удивляют никакие его подвиги, и я думаю, что это не последнее подобное видео. Не сомневался в нем ни секунды».

В январе Костомаров попал в реанимацию с пневмонией и был помещен в медикаментозную кому. На фоне сепсиса у него начались проблемы с кровообращением, в феврале стало известно, что фигуристу ампутировали обе стопы и кисти рук. 46-летний Костомаров прошел процедуру протезирования ног и одной руки. Ранее он заявлял о желании вернуться на лед и возобновить выступление в ледовых шоу.

Источник: ТАСС
Максим Траньков
Роман Костомаров
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