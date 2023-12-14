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Фигурное катание

Сегодня, 20:00

Тренер Данилкина вспомнила, как пыталась встать в пару с Глейхенгаузом

Ана Горшкова
Корреспондент
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Тренер по фигурному катанию Влада Данилкина рассказал о своей попытке встать в пару с Даниилом Глейхенгаузом, который сейчас работает хореографом в группе тренера Этери Тутберидзе.

«Встала в пару с Ярославом Катлицким, который уже до этого катался с партнершей, имел опыт. Мы быстро скатались, начали выступать, но продлилось это недолго. Встали в пару где-то в апреле, начали выступать в сентябре, отобрались на первенство России, но после последнего этапа Кубка он сказал, что заканчивает кататься со мной. Мы позвали Даню Глейхенгауза из одиночного, который рассматривал переход в танцы из-за травмы. Попробовали покататься одну тренировку, но у меня произошло какое-то недопонимание с моим тренером, ей резко стало все не так. Дело было не в Дане. Я просто не понимала резкую смену настроения тренера», — приводит слова Данилкиной Sport24.

27-летняя Данилкина завершила карьеру в возрасте 17 лет. Глейхенгауз завершил свою спортивную карьеру в сезоне-2011/12.

Источник: Sport24
Фигурное катание
Даниил Глейхенгауз
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