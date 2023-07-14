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Фигурное катание

Сегодня, 19:15

Тренер из Италии прокомментировала смену гражданства дочери Тутберидзе

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Известный тренер танцоров, медалистка Олимпиады-2002 Барбара Фузар-Поли в интервью «CЭ» рассказала о своем отношении к переходу Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в сборную Грузии из российской команды.

Фузар-Поли тренирует еще одного россиянина — Дарио Чиризано, которому Федерация фигурного катания России не разрешила переход.

— Вы наверняка слышали, что Россия отпустила пару Дэвис/Смолкин в другую сборную. Я не вижу разницы между двумя ситуациями. А вы видите?

— Слушайте, и я счастлива за них! Я правда счастлива за Диану и Глеба. У них есть возможность соревноваться, и надеюсь, они очень скоро смогут выйти на турниры. Я также надеюсь, что в случае с Дарио произойдет то же самое. Но не я принимаю решение. Я не знаю, почему так произошло с Дианой и Глебом. Потому что я не в России и не тренирую их. Но спасибо российской федерации за этот подход, который позволил им покинуть команду и иметь возможность соревноваться, — сказала Фузар-Поли «СЭ».

Полностью интервью с Барбарой Фузар-Поли о России и паре Дэвис/Смолкин читайте на сайте «СЭ».

Фигурное катание
Глеб Смолкин
Диана Дэвис
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