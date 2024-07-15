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Фигурное катание

Сегодня, 15:35

В ISU сообщили, что позиция по отстранению российских спортсменов остается неизменной

Микеле Антонов
Корреспондент
Фото «СЭ»
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В пресс-службе Международного союза конькобежцев (ISU) ответили на запрос «СЭ» о возможном рассмотрении вопроса возвращения россиян на международные турниры.

«В настоящее время решения и позиции, связанные с участием российских спортсменов в соревнованиях ISU, остаются неизменными», — сообщили «СЭ» в пресс-службе организации.

Ранее «Матч ТВ» сообщил, что на совете ISU в сентябре могут рассмотреть вопрос возвращения российских спортсменов на международные турниры.

Взрослые российские спортсмены с февраля 2022 года отстранены от соревнований под эгидой ISU. 4 июня появилась информация о том, что Международный союз конькобежцев также не планирует допускать россиян к соревнованиям в следующем сезоне.

1 июля ISU предоставил квоты на участие российских фигуристов в юниорской серии «Гран-при» на будущий сезон. Россия сможет заявить по одному спортсмену в мужском и женском одиночном катании, а также один танцевальный дуэт на этапах юниорской серии «Гран-при» в Турции и Китае. Кроме того, по одной спортивной паре можно будет заявить на этапах в Чехии и Польше.

Фигурное катание
Сборная России по фигурному катанию
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Источник: Трусова не планирует проводить полный соревновательный сезон

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