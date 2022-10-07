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Сегодня, 15:40

Загитова призналась, что страдала от постспортивной депрессии и кошмаров

Виктория Кравченко
Алина Загитова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Российская фигуристка Алина Загитова рассказала, что мучалась от кошмаров и постспортивной депрессии. Она отметила, что из-за большого количества работы отвлекалась от этих мыслей.

Девушка добавила, что во снах часто падала во время выполнения прыжков.

«Было много шоу, благотворительной деятельности, скучать не приходилось», — заявила Загитова в интервью Ляйсан Утяшевой на YouTube.

20-летняя олимпийская чемпионка ведет шоу «Ледниковый период» с 2019 года. Ранее стало известно, что в 2022-м Загитова будет ведущей программы вместе с фигуристкой Анной Щербаковой.

Алина Загитова
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