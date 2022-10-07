Загитова призналась, что страдала от постспортивной депрессии и кошмаров

Российская фигуристка Алина Загитова рассказала, что мучалась от кошмаров и постспортивной депрессии. Она отметила, что из-за большого количества работы отвлекалась от этих мыслей.

Девушка добавила, что во снах часто падала во время выполнения прыжков.

«Было много шоу, благотворительной деятельности, скучать не приходилось», — заявила Загитова в интервью Ляйсан Утяшевой на YouTube.