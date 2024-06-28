Фигурист приостановил карьеру ради писательства. Андрей Кутовой сменил коньки на ноутбук

Необычные приоритеты российского спортсмена.

В большинстве своем спортсмены живут в небольшом сообществе и редко выбираются из привычной схемы общения. В отдельных случаях — попадают в политику, однако случаи, когда они заявляют о себе совсем в новой сфере, крайне редки. Поэтому путь Андрея Кутового действительно удивляет. 18-летний спортсмен решает приостановить выступления в большом спорте ради карьеры писателя. Развиваться в фигурном катании Кутовому и так мешали нюансы со здоровьем, так что он решил сконцентрироваться на другом своем увлечении.

Альтернативы спорту

Когда-нибудь фигуристы научатся прямо говорить о желании завершить карьеру. А пока что большинство использует более сдержанную формулировку о «приостановке», которая позволяет им не сжигать все мосты и не брать на себя лишнюю ответственность. Так же поступает и Андрей Кутовой. Ученик Алексея Мишина, которому еще и 19 лет не исполнилось, уже понимает, что спорт забрал у него много сил. Мотивации продолжать этот путь не остается, ведь Кутовой, в отличие от многих других наших фигуристов, не хочет всю жизнь провести на льду. У него обширные интересы — молодой человек изучает психологию и философию, стоит на гвоздях, а главное — много читает и даже пишет сам. Именно последнему увлечению Андрей и планирует посвятить себя, после того как тренировок в его жизни станет меньше (если они вообще будут).

«Ближайшее время планирую посвятить писательству, изучению иностранных языков и отдыху. Также хочу развиваться в танцах», — сказал фигурист в беседе с ТАСС. Необходимость пересмотреть свой жизненный путь была очевидна, по словам Кутового, уже давно, однако он все откладывал непростой выбор. «Когда ты находишься в подвешенном состоянии — это очень неприятно и порою мучительно, когда я сделал это, то почувствовал облегчение. Это ощущение копилось в течение длительного срока. В один момент оно превратилось в четкое понимание, и я не мог идти вопреки самому себе, из-за чего принял такое решение», — пояснил он происхождение своих ментальных терзаний. Судя по всему, ключевая причина, конечно же, связана не только с желанием развиваться в литературном творчестве, но и с физическим состоянием Андрея. Впрочем, не будь у него четкого понимания, чем себя занять вне льда, он наверняка еще бы попытался остаться в спорте.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Восхищается Джеком Лондоном, Достоевским и Толстым

Прошлой зимой Андрей говорил, что спорт может не вредить здоровью, если правильно подходить к тренировочному процессу и равномерно распределять нагрузки. «Если все происходит осознанно, то никто тебя не сломает, — говорил Кутовой в беседе с «СЭ». — Надо тренироваться правильно и с умом, иначе это приводит к печальным последствиям. Да, я пропустил полсезона — из-за проблемы со здоровьем, все проанализировал и буду теперь внимательнее к своему телу. Последний месяц у меня никаких проблем нет». Когда речь шла о его миссии в спорте, то фигурист заявил, что выступает не ради побед или заработка, а ради удовольствия. Видимо, в этом все-таки был фактор лукавства. Очевидно, что нюансы физиологии не позволяют Андрею развивать свой технический потенциал, а без серьезного набора четверных в мужском одиночном катании делать нечего.

К тому же идея развиваться как писатель пришла к нему уже давно. Книгу он начал писать еще два года назад, о чем и рассказывал нашей газете в феврале. «Это было внезапно. Сидишь и думаешь: «А почему если другие могут, то я не могу? Что меня отличает от них?» Попробовал, понял, что неплохо получается, и иногда, под вдохновением, 20 страниц за вечер могу написать. Раньше печатал в заметках на телефоне, так даже быстрее, но сейчас стараюсь уже сразу на компьютере», — говорил фигурист. Творческий дебют в виде мистического романа уже практически готов, так что поклонники Кутового не останутся без его творчества, даже если он и правда навсегда повесит коньки на гвоздь. Чтобы понять стиль, в котором Андрей пишет, наверняка стоит обратить внимание на его любимых авторов. Среди них, например, Федор Достоевский и Лев Толстой.

Лев Николаевич цепляет фигуриста искусством письма, Федор Михайлович — драматургией. Впрочем, в личном топ-3 Кутового произведения других авторов — «Мартин Иден» Джека Лондона, «Скорбь Сатаны» Марии Корелли и «Евгений Онегин» Александра Сергеевича Пушкина. Посмотрим, может, спустя годы кто-то добавит в свой топ произведений и книги Андрея.