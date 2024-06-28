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Фигурное катание

Сегодня, 19:00

Фигурист приостановил карьеру ради писательства. Андрей Кутовой сменил коньки на ноутбук

Фигурист Кутовой решил начать карьеру писателя
Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Фигурист Андрей Кутовой
Андрей Кутовой.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Необычные приоритеты российского спортсмена.

В большинстве своем спортсмены живут в небольшом сообществе и редко выбираются из привычной схемы общения. В отдельных случаях — попадают в политику, однако случаи, когда они заявляют о себе совсем в новой сфере, крайне редки. Поэтому путь Андрея Кутового действительно удивляет. 18-летний спортсмен решает приостановить выступления в большом спорте ради карьеры писателя. Развиваться в фигурном катании Кутовому и так мешали нюансы со здоровьем, так что он решил сконцентрироваться на другом своем увлечении.

Альтернативы спорту

Когда-нибудь фигуристы научатся прямо говорить о желании завершить карьеру. А пока что большинство использует более сдержанную формулировку о «приостановке», которая позволяет им не сжигать все мосты и не брать на себя лишнюю ответственность. Так же поступает и Андрей Кутовой. Ученик Алексея Мишина, которому еще и 19 лет не исполнилось, уже понимает, что спорт забрал у него много сил. Мотивации продолжать этот путь не остается, ведь Кутовой, в отличие от многих других наших фигуристов, не хочет всю жизнь провести на льду. У него обширные интересы — молодой человек изучает психологию и философию, стоит на гвоздях, а главное — много читает и даже пишет сам. Именно последнему увлечению Андрей и планирует посвятить себя, после того как тренировок в его жизни станет меньше (если они вообще будут).

Андрей Кутовой. Этот фигурист — уникум! В 18 пишет книги, стоит на гвоздях и говорит о просветлении

«Ближайшее время планирую посвятить писательству, изучению иностранных языков и отдыху. Также хочу развиваться в танцах», — сказал фигурист в беседе с ТАСС. Необходимость пересмотреть свой жизненный путь была очевидна, по словам Кутового, уже давно, однако он все откладывал непростой выбор. «Когда ты находишься в подвешенном состоянии — это очень неприятно и порою мучительно, когда я сделал это, то почувствовал облегчение. Это ощущение копилось в течение длительного срока. В один момент оно превратилось в четкое понимание, и я не мог идти вопреки самому себе, из-за чего принял такое решение», — пояснил он происхождение своих ментальных терзаний. Судя по всему, ключевая причина, конечно же, связана не только с желанием развиваться в литературном творчестве, но и с физическим состоянием Андрея. Впрочем, не будь у него четкого понимания, чем себя занять вне льда, он наверняка еще бы попытался остаться в спорте.

Фигурист Андрей Кутовой
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Восхищается Джеком Лондоном, Достоевским и Толстым

Прошлой зимой Андрей говорил, что спорт может не вредить здоровью, если правильно подходить к тренировочному процессу и равномерно распределять нагрузки. «Если все происходит осознанно, то никто тебя не сломает, — говорил Кутовой в беседе с «СЭ». — Надо тренироваться правильно и с умом, иначе это приводит к печальным последствиям. Да, я пропустил полсезона — из-за проблемы со здоровьем, все проанализировал и буду теперь внимательнее к своему телу. Последний месяц у меня никаких проблем нет». Когда речь шла о его миссии в спорте, то фигурист заявил, что выступает не ради побед или заработка, а ради удовольствия. Видимо, в этом все-таки был фактор лукавства. Очевидно, что нюансы физиологии не позволяют Андрею развивать свой технический потенциал, а без серьезного набора четверных в мужском одиночном катании делать нечего.

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К тому же идея развиваться как писатель пришла к нему уже давно. Книгу он начал писать еще два года назад, о чем и рассказывал нашей газете в феврале. «Это было внезапно. Сидишь и думаешь: «А почему если другие могут, то я не могу? Что меня отличает от них?» Попробовал, понял, что неплохо получается, и иногда, под вдохновением, 20 страниц за вечер могу написать. Раньше печатал в заметках на телефоне, так даже быстрее, но сейчас стараюсь уже сразу на компьютере», — говорил фигурист. Творческий дебют в виде мистического романа уже практически готов, так что поклонники Кутового не останутся без его творчества, даже если он и правда навсегда повесит коньки на гвоздь. Чтобы понять стиль, в котором Андрей пишет, наверняка стоит обратить внимание на его любимых авторов. Среди них, например, Федор Достоевский и Лев Толстой.

Лев Николаевич цепляет фигуриста искусством письма, Федор Михайлович — драматургией. Впрочем, в личном топ-3 Кутового произведения других авторов — «Мартин Иден» Джека Лондона, «Скорбь Сатаны» Марии Корелли и «Евгений Онегин» Александра Сергеевича Пушкина. Посмотрим, может, спустя годы кто-то добавит в свой топ произведений и книги Андрея.

Фигурное катание
Алексей Мишин (фигурное катание)
Андрей Кутовой
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