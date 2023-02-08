«Наших должны видеть по всему миру, это золото фигурного катания». Интервью Елены Буяновой

Тренер ЦСКА — о последних новостях в мире фигурного катания.

В среду на новом катке ЦСКА на улице Авиаконструктора Микояна (рядом со старым комплексом) прошел мастер-класс воспитанников ЦСКА Марка Кондратюка и Александра Самарина и новичка армейской школы Александры Трусовой. На нем исполняли и «Любэ», и прыжки со вращениями, и даже параллельный кантилевер.

А журналисты поговорили с самой опытной наставницей школы — заслуженным тренером России и призером чемпионата мира Еленой Буяновой.

Станет ли Трусова тренером? Пусть поставит себе задачу, тогда посмотрим

— Давайте прежде всего о мастер-классе. Почему решили организовать?

— У нас катаются такие звезды, наши дети их обожают, но никогда не было возможности провести мастер-класс. Поэтому думаю, это прекрасная задумка. Ребята поближе познакомятся с нашими основными ведущими спортсменами, и, думаю, наша семья — она еще немножко больше сплотится. Цээсковский дух у нас всегда присутствует.

— Фигуристы вообще нечасто публично появляются. Семь соревнований за год, в отличие от лыжников, биатлонистов. Стоит чаще проводить такие акции не только в вашей школе, а в целом по стране?

— Мастер-классов очень много проводится по всей стране. Кроме того, вы сказали про семь соревнований, но помимо них еще есть соревнования, подготовка, участие в шоу, поэтому очень мало времени для настоящих, профессиональных спортсменов. Это те, которые закончили, — да, они могут проводить и проводят, а для профессиональных спортсменов это очень большая редкость, потому что они круглосуточно тренируются.

— Понятно, что это дает маленьким детям, а что это дает для таких звезд, именитых спортсменов?

— А как вы думаете, что дает?

— А если они не собираются в будущем быть тренерами?

— А при чем тут это? Они же не определяют свою будущую профессию мастер-классами. Это просто опыт. Вот посмотрите, как Марк с таким увлечением рассказывает, как надо прыгнуть, он же это искренне делает, никто не заставляет, поэтому это тоже приобретение опыта. Опять же, наши дети не всегда их смогут увидеть вот так вот на льду, вместе с ними побыть на льду. Это же шоу, как праздник. Это нормально, это естественно. То же самое, как вы берете интервью — для вас это естественно. То же самое и для них это естественно.

— Из них получатся тренеры хорошие? Вот из Александры Трусовой, например?

— Послушайте, как можно сказать о человеке, который еще ни разу не пробовал себя в этом? Как я могу сказать, будет ли она таким тренером? Когда она себе поставит задачу, тогда мы и посмотрим.

Елена Буянова. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Не в каждой стране смогли бы сделать такой сезон

— Следите за фигурным катанием вообще? Наверняка смотрите, но есть многие, кто говор т, что международные старты принципиально не смотрят.

— Наверняка смотрю. (Смеется.) Что могу сказать — в нашей ситуации федерация поступила очень мудро. Очень сложно в таком положении для любой другой страны сохранить популярность фигурного катания и мотивацию для спортсменов. Это однозначно. У нас очень сильная федерация, вовлечено много профессионалов, они за нашими плечами, в коридорах, кулуарах. Они самые сильные координаторы.

То, что они сделали большое количество соревнований, ребята хотят в них участвовать, ждут своей очереди — это большая мотивация для них. Как ее продлить дальше — большая сложность. Я им не завидую. Но думаю, что наша федерация справится. Этот год прошел очень достойно, в стране проведены крупные соревнования при большом зрительском интересе. Не в каждой стране так смогли бы.

— Верите ли, что нас вернут на международные старты? Новости позитивные поступают.

— Хочется верить в лучшее всегда. Я переживаю за наших ребят. Надо, чтобы наших ребят видели, это лучшее, золото фигурного катания. Сколько у них фанатов! У той же Саши Трусовой! И в Китае, и в Японии. Их миллионы! И они с удовольствием будут смотреть на наших спортсменов. По мастерству и полученным баллам наши спортсмены — лучшие, могу сказать совершенно без украшений.

— Нейтральный статус — нормально?

— Не могу это обсуждать. От меня мало что зависит. Я считаю, что, если все движется в правильном направлении, мы будем только счастливы за ребят. Мы, как и вы. Любой наш русский человек будет поддерживать. Нам остается только ждать.

Анастасия Губанова. Фото Global Look Press

Мы тоже предлагали Губановой поменять гражданство

— У Алены Косторной получится в парном катании?

— То же самое, все покажет время. Талантливых людей очень много, но получается у немногих. Наших чемпионов не так много — это штучный материал. Все в ее руках. Будем ждать, наблюдать.

— Очень разные мнения по чемпионату Европы. Вот Настя Губанова выиграла, вроде как она наша, но можно ли назвать это какой-то неполноценной победой?

— Я бы так не сказала. На каждом уровне спортсмены все равно готовятся. Это их уровень. Настя — замечательная девочка. Почему она не стала кататься у нас в России? Не смогла. У ее болельщиков было много претензий, в том числе ко мне, что я не сохранила ее.

Но если человек не может и не хочет бороться? Уйдя к другому тренеру, у нее также не получилось быть в обойме лучших спортсменов. Может быть, она в этом не виновата, но так сложились обстоятельства. Мы ее тоже брали, чтобы она показала результаты.

Но для этого надо работать в 10 раз больше, думать, приводить себя в форму. На тот момент, когда она каталась у нас, ей было комфортно, она не очень понимала — зачем ей надо работать.

Слава богу, что они приняли такое решение. Мы ей тоже это предлагали, но на тот момент она не созрела. Созрела чуть позже. И слава богу.

Оказаться в нужном месте в нужный момент — это тоже мастерство. Она могла и не откататься, так же как Луна Хендрикс. Все пророчили ей первое место, а его заняла Настя. Я очень рада за нее, что она востребована, у нее появилось второе дыхание. Они тоже тренируются. Конечно, это другой чемпионат, другие баллы.