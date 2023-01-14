Фигуристка заявилась на соревнования по шорт-треку. Удивительный эксперимент на универсиаде

Погоня за двумя зайцами в исполнении швейцарки Шалин Рюггер.

В американском Лейк-Плэсиде стартовала первая постковидная универсиада. Как и на других крупных международных стартах, российских спортсменов на Всемирных студенческих спортивных играх не будет. Однако это не значит, что там не за кем следить. В отдельных видах спорта до США доехали звезды своих дисциплин. Швейцарка Шалин Рюггер вряд ли входит в их число, однако она вызывает едва ли не больший интерес, чем многие участники турнира фигуристок. Все дело в том, что катание по льду Рюггер на постоянной основе совмещает с тренировками по шорт-треку. И едва ли не впервые в истории зимних универсиад фигуристка одновременно выступает как в фигурном катании, так и в забегах в ледовой коробке. Для чего ей это нужно и какие у нее перспективы?

Шалин Рюггер. Tom Dulat, Фото Getty Images

Шалин последний раз выступит как фигуристка и потом перейдет в шорт-трек

Мы уже не удивляемся переходам из лыж в биатлон, чешка Эстер Ледецка нам показала, что можно быть успешной как в горных лыжах, так и в сноуборде. Но швейцарская спортсменка Шалин Рюггер открывает новые грани мультиспортивных заявок. Она вошла в состав сборной Швейцарии одновременно в фигурном катании и шорт-треке. Делегация этой страны на играх не самая большая — 55 человек, но Рюггер единственная, кто будет выступать сразу в двух дисциплинах. Изначально ее отобрали только в команду по фигурному катанию, потому что это и есть основной вид спорта, которому Шалин посвящает свою жизнь. Однако затем она прошла отбор и в команду шорт-трекисток. Причем, как поясняет руководитель ассоциации студенческого спорта Швейцарии, универсиада станет для нее своеобразным переходом. В Лейк-Плэсиде она последний раз выступит как фигуристка, чтобы затем полностью сконцентрироваться на шорт-треке.

23-летняя Рюггер в уже приличном для фигурного катания возрасте может похвастаться разве что участием в юниорском чемпионате мира и медалями национального первенства. Отобраться на крупные взрослые старты и тем более успешно себя там показать у Шалин не выходит. В профиле на сайте Международного союза конькобежцев ее лучший результат в карьере не превышает 130 баллов — для сравнения, среди российских фигуристок такая сумма будет недостаточна для медалей, если речь только про произвольную. А у Рюггер это лучший результат за два проката. Она едва владеет тройными, а каскады из двух тройных даже и не пробует. Даже в не самой сильной сборной Швейцарии Шалин далеко не на первых ролях, и на ЧМ или ЧЕ отобраться у нее шансов нет — эти заявки закрепила за собой Алексия Паганини. А вот на универсиаду поехать — почему нет?

Шалин Рюггер. Tom Dulat, Фото Getty Images

Турнир одиночниц и одиночников на универсиаде будет очень сильным

То, что в фигурном катании Рюггер ловить нечего, девушка поняла еще три года назад во время пандемии. Ковид и так стал серьезной преградой в карьере многих европейских фигуристок средней руки, а тут соревновательная пауза еще и наложилась на размышления о собственных перспективах. Тогда Шалин и предложили попробовать себя в шорт-треке. В Швейцарии сейчас развивают этот вид спорта и нуждаются в кадрах. Приглашают отовсюду — из хоккея, легкой атлетики, больших коньков. И в том числе из фигурного катания, почему нет? Сам по себе это не уникальный случай. Такие переходы случались и в России, другое дело, что в более раннем возрасте, да и с концами. Рюггер же определиться не могла. Она начала тренироваться со сборной шорт-трекистов, даже поехала на этапы Кубка мира. Но при этом не забывала о фигурном катании.

Разобраться в себе получилось только сейчас. Универсиада — лебединая песня. Шансов попасть в Лейк-Плэсиде даже в десятку у швейцарки нет. На турнир приехала сама Каори Сакамото — лидер мирового фигурного катания, отрезанного от российского. Вероятно, японки займут весь пьедестал, как и на большинстве стартов этого сезона: Маи Михара уже выигрывала четыре года назад в Красноярске, но против еще одной медали явно не будет, Рион Сумийоши — интересная юниорка. Помешать японкам могут разве что кореянка Йе Лим Ким или экс-россиянка Екатерина Куракова. Сильным будет и мужской турнир. У итальянцев яркий новичок сезона — Николай Мемола, от японцев сильнейшие — Сота Ямамото и Шун Сато. В танцах на льду шансы на победу у Антона Спиридонова. Наш эмигрант в дуэте с Лоррейн Макнамарой в команде США лидирует после ритм-танца на радость новому тренерскому штабу Дианы Дэвис и Глеба Смолкина.