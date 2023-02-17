Тезка и однофамилица Щербаковой взяла золото в Перми. Год назад Анна драматично победила на Олимпиаде в Китае

В парном катании весь пьедестал ушел пермским парам, которые обсудили недопуск россиян до международных турниров.

Первенство России среди юниоров. Танцы на льду

1. Анна Щербакова/Егор Гончаров — 181,8

2. Софья Леонтьева/Даниил Горелкин — 180,98

3. Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов — 171,75

Парное катание

1.Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков — 208,68

2. Юлия Артемьева/Алексей Брюханов — 202,98

3. Елизавета Осокина/Артем Грицаенко — 198,68

Первенство России в Перми традиционно закончилось произвольными программами в парных видах. В танцах победила Анна Щербакова (не олимпийская чемпионка в одиночном катании, а ее однофамилица), а в парах местные спортсмены заняли весь пьедестал. После все шутили о драках на тренировках, говорили о ситуации из-за недопуска российских спортсменов на международные старты и помощи Максима Транькова.

Танцоры вспомнили о шутке Загитовой

Четверг запомнился мощным монологом Евгения Плющенко о судействе в одиночном катании. Пятница прошла более размеренно, но две дуэли в конце танцевального и парного турнира получились яркими. Анна Щербакова теперь побеждает и в танцах на льду — в паре с Егором Гончаровым она выиграла золото дебютного первенства России. Конечно, это шутка: две Анны Щербаковы — совершенно разные люди. Но символично, что обе победили в один день с разницей в год. Ученица Тутберидзе 17 февраля 2022-го выиграла Олимпиаду в Пекине. Ее тезка из танцев со своим партнером первенствовала год спустя. И та, и другая Щербакова были вторыми после первого дня соревнований.

Щербакова/Гончаров тренируются у Екатерины Рублевой и Ивана Шефера, бывших российских фигуристов. Ребята размашисто проехали произвольный танец, выделившись крутым скольжением и постановкой программы. После проката Аня и Егор отметили, что не против были бы выступить перед началом какого-нибудь крупного шахматного турнира с этой постановкой — их номер как раз поставлен на музыку из мюзикла «Шахматы». А вот с самой игрой у них не ладится — Егор даже самокритично назвал себя лузером.

Егор Гончаров: «Необычная шахматная программа? Да, я поигрываю иногда в шахматы с отцом. Но я лузер. На льду как-то, может, получается, но с доской не очень».

Анна Щербакова: «Я тоже не профессионал в шахматах, не могу похвастаться успешной игрой».

Егор Гончаров: «Мы на льду играем».

Анна Щербакова: «Если предложат выступить с номером перед чемпионатом по шахматам, согласимся с большой радостью. Был бы невероятный опыт».

Софье Леонтьевой / Даниилу Горелкину выступать после такого проката было сложно — для них это не дебют на первенстве России, но впервые был шанс на золото. Соня и Даниил на пресс-конференции сказали, что соревновались только с самими собой. Гончаров вспомнил о шутке Алины Загитовой, которую часто критикуют за ошибки в дикции, и поправил Соню — не «самими собой,» а «самими сабими».

Третье место ушло Екатерине Рыбаковой и Ивану Махноносову, пропустившим много стартов из-за травм. Немногие ожидали увидеть их на пьедестале первенства России, но ребята туда все-таки попали. Хотя им много над чем работать. Партнер выразился изящнее всего: «К следующим соревнованиям намерены отработать некоторые моменты. По мне так сам Гомер устал бы перечислять, над сколькими вещами стоит поработать. Но мы не намерены отступать».

Парники шутили о драках на тренировках

В парном катании тоже была своя дуэль, но только уже между местными пермскими парами. Екатерина Чикмарева / Матвей Янченков едва не пробили планку в 80 баллов в короткой программе, хотя контент и был юниорским, с двойным акселем. В произвольной не все получилось — были ошибки на прыжках. Они немного уступили Юлии Артемьевой / Алексею Брюханову, но сохранили лидирующую позицию. Для Юли, кстати, это уже четвертая медаль первенства России — стопроцентная реализация.

Елизавета Осокина / Артем Грицаенко стали третьими — это тоже первая медаль такого турнира для них. Лиза недавно была одиночницей и пыталась даже тренировать четверные, а сейчас уже стала призером первенства страны. Всем трем парам в том числе помогает Максим Траньков — он коренной пермяк и один из самых известных спортсменов из этого города.

На пресс-конференции ребят спросили о напряжении в группе на тренировках — фигуристы пошутили, что дерутся в боксерских перчатках. А из-за того, что нельзя выступать на международных стартах, всем обидно.

Артем Грицаенко: «Это, конечно, обидно, но такая ситуация в стране и мире. Будем тренироваться в России. Когда выйдем на международные старты, будем показывать, что натренировали в России».

Матвей Янченков: «Вся эта ситуация с недопуском российских спортсменов лично меня мотивирует, не дает расслабить булки, грубо говоря».

Алексей Брюханов: «Одни соревнования другие заменят с другим названием, получится то же самое. Какие-нибудь Азиатские игры».

Через полторы недели у фигуристов пройдет финал «Гран-при» среди юниоров и взрослых. И на этом официальная соревновательная часть сезона подойдет к концу.