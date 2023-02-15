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Фигурное катание

Сегодня, 21:15

Учениц Тутберидзе и Плющенко обыграла фигуристка из Твери. На первенстве России она каталась под музыку Трусовой

Анастасия Плетнева
Корреспондент
Алина Горбачева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Девушки не смогли чисто исполнить ни одного ультра-си в короткой программе.

Первенство России-2023. Короткая программа
Мужчины
1. Арсений Федотов — 87,81.
2. Лев Лазарев — 85,69.
3. Владислав Дикиджи — 81,98.
Женщины
1. Алина Горбачева — 74,51.
2. Дарья Садкова — 71,46.
3. Агата Петрова — 68,81.
Танцы. Ритм-танец
1. Софья Леонтьева/Даниил Горелкин — 72,94.
2. Анна Щербакова/Егор Гончаров — 71,87.
3. Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов — 68,62.

Спустя четыре года первенство России среди юниоров вернулось в Пермь. На этот раз здесь не так холодно, как было тогда — в Перми действительно тепло. И несмотря на малое количество зрителей, те, кто пришел, тепло приветствовали спортсменов. В первый же день были и сюрпризы — например, среди лидеров в женском одиночном катании не оказалось ни одной ученицы Евгения Плющенко.

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Старичок Дикиджи делит пьедестал с юными талантами

Подопечные Этери Тутберидзе достойно представили свою группу в короткой программе. Хотя в итоге их осталось всего двое — Арсений Федотов среди юношей и Дарья Садкова у девушек. Но оба фигуриста в тройке после первого дня соревнований. Несмотря на ошибку на дорожке шагов, Федотов лидирует — прыжки и вращения ему удались. Федотов по-чемпионски хочет доказать, что лучший — так же, как и футбольный клуб «ПСЖ», за который болеет фигурист. Потому что там играет его любимый футболист — Лионель Месси: «Я болею за «Барселону», а за «ПС» только потому, что там Месси. Матч во вторник с «Баварией» не смотрел, но видел результат. Надеюсь, во втором матче «ПСЖ» докажет, кто здесь лучший. И я так же докажу, что лучший. Сюда приехал за победой».

Фаворитом также считался Григорий Федоров, спортсмен из группы Светланы Соколовской. В декабре Гриша стал чемпионом России по прыжкам, но как раз этот компонент и подвел его в короткой программе — ошибка на тройном акселе. Новоиспеченный обладатель титула рассказал, что уже успел потратить часть заработанных денег — вложил в облигации по совету отца.

13-летний Лев Лазарев очаровательно обмолвился в микст-зоне, что пока «ничего не соображает». Сразу после проката фигурист пришел к журналистам поделиться впечатлениями — пока он второй с небольшим отставанием от ровесника Федотова. А вот на третьем месте «старичок» (так назвал себя сам спортсмен!) Владислав Дикиджи, которому в этом году исполнится 19 лет. «Насколько интересно соревноваться с соперниками, которые намного моложе? Я чувствую себя старичком. Ребята сильные, способные, это классно и круто, даже то, что они младше, можно и с такими посоревноваться. Тренер решил, что не буду в этом году во взрослых выступать», — сказал Дикиджи после проката.

О Кубке Первого канала у Владислава остались положительные впечатления — надо продолжать подобную практику. А на вопрос о том, не нужны ли тогда турниры по вращениям, фигурист ответить не успел — его прервал тренер Олег Татауров: «Нет! И по дорожкам тоже нет».

Тверичанка из команды Загитовой выиграла в первый день первенства

Лидером первенства России среди девушек внезапно стала фигуристка из Твери Алина Горбачева. Спортсменка в этом сезоне принимала участие во всех взрослых стартах — этапах «Гран-при», чемпионате России, Кубке Первого канала — и отобралась в финал серии. Но неожиданно решила заявиться на первенство страны — как сказала сама Алина, чтобы отобраться в сборную. В короткой программе Горбачева не делает ультра-си, хотя планирует выучить тройной аксель. Но с чистым и уверенным прокатом они выиграла у всех в первый день соревнований, включая учениц Евгения Плющенко Веронику Жилину и Софью Титову.

У девушек не получился каскад тройной аксель + тройной тулуп — Соне не засчитали второй прыжок из-за подставленной после акселя ноги, Ника сделала «бабочку» и не стала перепрыгивать каскад. При этом Титова отметила, что волновалась, хотя на тренировках прыгает 10 акселей из 10. Жилина же, наоборот, сказала, что ошибка не из-за волнения.

Второе место пока занимает Дарья Садкова, ученица Этери Тутберидзе. В Пермь она приехала в сопровождении Сергея Дудакова, хотя Даша отметила, что ей без разницы, кто ее выводит на лед. Фигуристка посетовала разве что на сравнение себя с Аней Щербаковой — по ее словам, она от них устала: «Если честно, мне немного надоели эти сравнения. Каждый спортсмен индивидуален. Бывает, что кто-то с кем-то похож катанием, прыжками, но меня очень часто сравнивают с Аней. Есть небольшая гордость, что сравнивают с такой великой спортсменкой, я на нее равняюсь, она пример для подражания своим характером, катанием. Удавалось ли с Аней общаться? За время моего пребывания в Москве мы много общались. Советов пока не давала, но надеюсь, что даст в ближайшем будущем», — так прокомментировала ситуацию Садкова.

Жизнерадостная Агата Петрова из группы Алексея Мишина заняла третье место. Отметила, что удачи ей пожелали сам Профессор, Лиза Туктамышева и Женя Семененко. В Пермь с ней приехал Владислав Сезганов, который теперь работает в Юбилейном и часто ездит на соревнования с младшей группой. Агата сказала, что ей тоже без разницы, кто ее выводит — главное, чтобы был кто-то. Подойдет даже мама, которой Петрова рассказала все про фигурное катание и которая научила отличать лутц от флипа.

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Польза Российско-китайских игр

Танцы завершили первый день первенства. Лидируют Софья Леонтьева/Даниил Горелкин, которые поблагодарили болельщиков за крутую поддержку. Их было не так много — поздний вечер в рабочий день, но отрабатывали зрители за всю арену. Анна Щербакова/Егор Гончаров — вторые. Фигуристы поделились впечатлениями от Российско-китайских игр, на которые съездили в декабре прошлого года:

Аня: «Турнир помог нам настраивать себя правильно на соревнования, собираться даже не в лучшей форме».

Егор: «Огромная радость, что мы выступили за границей».

Аня: «Это в хорошем смысле, но было как конкурсы в школе. Пришли поиграть».

Егор: «Нас было две пары».

Аня: «А с произвольной программы китайская пара снялась. Эти соревнования помогли нам подружиться с другими видами. Когда приезжаем на первенство России, тяжело общаться с другими ребятами. А там три тренировочных дня».

Егор: «Все было не так строго, как представлялось».

Аня: «Мы старались соблюдать правила, но в гостинице спокойно общались, не было жестких мер».

Егор: «С парниками больше всего общаемся с Катей Чикмаревой/Матвеем Янченковым и Лизой Осокиной/Артемом Грицаенко, мы с ними и на сборах перед первенством повеселились».

В четверг, 16 февраля, фигуристы разыграют медали в одиночном катании, а парники откатаются в короткой программе.

Фигурное катание
Александра Трусова
Алина Горбачева
Евгений Плющенко
Этери Тутберидзе
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