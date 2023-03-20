«Полиция едва не сняла нас за три часа до начала». Как корреспондент «СЭ» выступал в «Мегаспорте»

Рассказ Дмитрия Кузнецова о впечатлениях от турнира шоу-программ, на котором он выступил в субботу.

— Теперь ты поймешь, что это такое, — сказал мне Владимир Морозов перед выходом на лед «Мегаспорта».

— Теперь посмотрим, у кого будет больше падений — у меня или у тебя, — потроллила Лиза Худайбердиева.

— Теперь ответь, как там чувствовал себя после проката, что-то не получилось, да? — шутила Настя Скопцова уже после выступлений.

И это здорово, что журналисту дали возможность выйти на лед 10-тысячного «Мегаспорта» и откатать целую программу. Полезно с точки зрения осознания сложности и многомерности всего процесса. Ну и, конечно, у фигуристов должна быть возможность посмеяться над журналистом, который докапывается на пресс-конференциях. Только сейчас до меня дошло, что букетом меня должна была избивать Лиза или Аня Щербакова — вот это был бы сюжет.

Водка для коньков

Ко всему надо относиться проще. Если в каждом из нас будет чуть больше самоиронии и душевной легкости, глядишь, и токсичности в фигурном катании станет поменьше. Так что этот прокат — не только про доступность спорта для любителей, но и попытку подружить журналистов и фигуристов. Спасибо Первому каналу за возможность — по нынешним временам это очень прогрессивно. Как и вся идея турнира.

Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Теперь — несколько баек о подготовке. Идея номера родилась за пять минут, и когда я присылал заявку в 23.59 последнего дня заявок, конечно, я оставлял лишь пару процентов, что придется выйти на лед. Поэтому когда во время пресс-конференции на лыжных «Чемпионских высотах» мне позвонили с Первого (и пришлось сбрасывать звонок), то был шок.

Впервые встал на фигурные коньки я 7 марта — и сразу их сломал.

На следующий день поехал искать новые, нашел Edea Overture за 30 тысяч рублей — но они жутко жали. Поэтому я заливал их водкой и разнашивал. И грел феном. Все по советам фигуристов. Помогло.

За несколько часов тренировок с Бетиной Поповой нам удалось придумать элементы, которые мы расставили по программе, — и в мыслях не было обманывать и пытаться всю программу просидеть за столом, пока за меня катается профессионал. Да и организаторы такого не допустили бы. Но поскольку зрителям нужны нормальные прыжки, благодаря Бетине мы пригласили прекрасную 14-летнюю Викторию Морозову, которая сделала идеальный тройной риттбергер. Перед выходом на лед, когда мы стояли уже у бортика, она сказала: «Я никогда не выступала в большом «Мегаспорте», еще и на таком турнире. Зрителей в самый раз, давайте уже начинать, а?»

Зрителей тем временем шмонали на выходе и отбирали плакаты в нашу поддержку — но, так понимаю, это было следствие инициативности руководства дворца и силовых органов.

Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Угроза снятия

Отдельная сложность была в сведении музыки и выражении идеи программы — надо было показать покаяние журналиста-хайпожора, которого не очень жалуют фигуристы, но за счет музыки без слов это оказалось сложно. В пятницу, за день до старта, у нас была официальная тренировка в «Мегаспорте», которая прошла из рук вон плохо. То есть я-то ни разу не упал, но стало понятно, что ничего не понятно. Поэтому с коллегой Костей Лесиком, который по сюжету играл фаната, избивающего меня букетом, мы сели и записали фразы, которые сопровождали бы происходящее и объясняли суть. В этот момент у меня впервые появился мандраж и мысль «а зачем все это?».

Дарья Исаева, Фото «СЭ»

И уже на следующее утро состоялся прогон. В этот раз у нас получилось. Во-первых, мы с Викой пришли заранее и смогли покататься на льду «Мегапорта». Привыкнуть к нему. Это куда важнее, чем я думал, — лед на профессиональном катке идеальный и очень быстрый, поэтому приходится уделять больше внимания своему балансу, что сковывает в движениях. Во-вторых, со словами катать оказалось намного легче.

Вопросы от полиции и сработавшая методика Тутберидзе

Нас допустили до шоу, и начались долгие часы ожидания. Мы с коллегой Владом Жуковым, который по сюжету награждал Вику медалью, пошли в торговый центр «Авиапарк», где решили применить методику Тутберидзе — бесконечное число повторений программы. И знаете, теперь я на себе готов подтвердить, что методика работает. После 20 прокатов программы за несколько часов, пусть на полу, ты чувствуешь себя настолько задолбанным, что мандраж пропадает насовсем.

Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Правда, через пару часов таких тренировок к нам подошла полиция. Оказывается, охрана центра пожаловалась на «неадекватное поведение» посетителей. Что ж, соглашусь, попытки сделать «ласточку» на полу и прыжки в разные стороны с махами рукой вряд ли кажутся адекватными. Но и второе покушение на снятие не прошло — полицейские посмеялись над нашей историей и удалились. Пропал прекрасный заголовок «Участников турнира шоу-программ задержала полиция за три часа до выступления».

Фанаты вытащили шоу

Наконец, выход на лед. Некоторые фигуристы удивлялись, видя меня у раздевалок, некоторые смеялись, некоторые, наверное, думали: «И этот пришел». С раздевалкой нам, кстати, повезло больше всего — мы ее делили с девушками из программы Андрея Мозалева. Такая компания напрочь убрала остатки мандража, оставшиеся на донышке.

Поэтому выход на лед действительно был кайфом — которого у нас в фигурном катании не так и много. За время тренировок я видел много детей с родителями, тренерами — их, слава богу, не били, но проблема унижения детей и насилия стоит в России очень остро. Если мы не будем подходить и говорить в ответ на такое насилие «ты что творишь?», то ничего не исправится.

Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Очень помогли болельщики, которые поддерживали с трибун, — вы просто вдохнули в меня жизненные силы и дух хайпожорства. На трибунах успели собраться 1500-2000 зрителей, и вас было идеально слышно.

Началось. Программа в целом удалась — ни разу не упали ни я, ни Вика (ну в ней сомнений не было), ни Костя-фанат. Помог Дмитрий Хрусталев своим разогревом трибун. Немного обидно, что не включилось видео с позами фигуристок, которые я показывал.

Красивая и немного сумасшедшая история закончилась достойно. Единственное — можно было получше тянуть ноги и смелее сделать риттбергер (да, это был он). Впрочем, здесь лучше дать слово тренеру Бетине Поповой:

— Конечно, красота линий и дотянутых ног и рук оставляет желать лучшего, так же как и высота прыжков и уверенность в выездах. Но что поделать — будем работать дальше, это дебютное выступление. В течение сезона программа раскроется. Ах да, она же не раскроется, потому что больше ее нигде катать не надо... Нужно было с первого раза откатать хорошо. Ладно, откатали нормально, справились на троечку, скажем честно. Но справились. Это уже хорошо для дебютного выступления.

Единственными сбивающими факторами были темнота и недостаточное количество зрителей, потому что все в этот момент покупали хот-доги или просто прятались по «Мегаспорту», чтобы не увидеть прокат.

Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Что касается артистизма, то тут есть еще над чем работать, потому что Дима пытался филигранно все передать, не переигрывать. А на таком большом стадионе, как «Мегаспорт», этого делать нельзя. Нужно было, наоборот, все делать утрированно, гротескно. И поэтому, возможно, половина людей не поняла, что он там делал, но благодаря телетрансляции все наконец увидели лицо и нужные нюансы, — подытожила жесткая Бетина. Боюсь, теперь мне предстоят отжимания за косяки в программе. Начинаю готовиться к этому марафону.

В любом случае это был классный опыт, который заставил многое переоценить. А там, глядишь, и чемпионаты мира среди любителей не за горами.