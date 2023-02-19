У юниоров новый лидер в списке самых богатых. В 15 лет фигуристка заработала 1,6 миллиона без Плющенко и Тутберидзе

Но молодым все равно далеко до взрослых лидеров.

Когда вы заработали свои деньги? У всех это происходит по-разному, но если брать солидные суммы, то, как правило, это дело последних классов школы или первых курсов вуза. А свой первый миллион вы, вероятно, заработали еще позже.

В российском фигурном катании миллионы могут получить люди уже в 14-летнем возрасте. Понятно, что формально выплата призовых происходит через родителей и выплачивается далеко не вся сумма — по нашей информации, до фигуристов доходит около 60% сумм, но все же.

Лидер у юниоров — из Краснодара

На завершившемся первенстве России среди юниоров в Перми было разыграно 4 миллиона рублей. Из них 1 миллион забрали ученики местного Павла Слюсаренко (все пары).

Интересно, что и лидер в списке самых богатых юниоров также изменился. Если после чемпионата России по прыжкам им был Григорий Федоров, сенсационно выигравший личный турнир и вместе с ним миллион рублей (сертификат потом с трудом запихивал в такси), то теперь Федоров второй, а миллионеров стало намного больше.

Снова оговоримся, что указанные ниже суммы — не реальные, которые лежат у спортсменов в кошельках. Туда у нас доступа нет, и слава богу. Мы основываемся лишь на официальной информации Федерации фигурного катания России, а в случае командных турниров делим деньги на количество участников в равной пропорции. Хотя понятно, что около 30%, а то и больше отдается тренерам, есть налоги и тому подобное.

Итак, вот как выглядит список лидеров.

Алина Горбачева — фигуристка из Краснодара, которая представляет Тверскую область, а тренируется в Химках. В общем, эталон пробившейся с низов.

Некоторые из юниоров участвовали во взрослых соревнованиях по ходу — собственно, именно благодаря участию в Кубке Первого канала и взрослых этапах «Гран-при» Горбачева сумела опередить Федорова. То же самое относится и к парам — они и вовсе могли участвовать в «Гран-при» как по разряду мастеров спорта, так и кандидатов.

Семененко и Акатьева заработали в 2,5 раза больше

Но все равно заработки молодежи по сравнению с «умудренными опытом» Акатьевой и Валиевой несравнимы. По большому счету юниором в России можно быть до 19 лет, но Акатьеву и Валиеву воспринимать как юниоров сложно — они соревнуются на постоянной основе со взрослыми.

Вот как выглядит топ лидеров по призовым в сезоне-2022/23 среди всех фигуристов. Лучшая из юниорок была бы лишь на 19-м месте.

Впереди остается всего два турнира, на которых будут разыгрываться призовые — это финал «Гран-при» среди взрослых (1 миллион — 750 тысяч — 500 тысяч рублей) и юниоров (300 — 200 — 100 тысяч) и чемпионат по шоу-программам (общий призовой фонд 10 миллионов рублей). Для питерских фигуристов также будут призовые на турнире на призы федерации города в апреле. Помимо этого, лидеры рейтинга ФФККР по итогам сезона получат 5 миллионов, 2,5 миллиона и 1 миллион рублей соответственно за первое, второе и третье места в своем виде.