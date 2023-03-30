Немецкий партнер бросил нашу фигуристку из-за депрессии. Им не хватало денег для тренировок

Распался перспективный дуэт с участием экс-россиянки Алисы Ефимовой.

В мировом парном катании — кризис. Российские дуэты не допускает до стартов ISU, в Америке и Канаде — кадровый голод, и разве что японская пара радует на этом безрыбье. Еще хуже ситуация внутри Европы — здесь не то что сильных — скатанных взрослых дуэтов минимум. Тем удивительнее новость о том, что немецкий парник Рубен Бломарт решил завершить карьеру, чтобы сохранить свое «ментальное здоровье». Помимо прочих проблем, у несчастного юноши не было уверенности в финансовой возможности готовиться к новому сезону. Так распался интересный дуэт Бломарта с экс-россиянкой Алисой Ефимовой. Так что же случилось и какие теперь планы у нашей девушки?

Партнер Ефимовой не понимал желания Алисы постоянно тренироваться

Медали на челленджерах, высокие позиции на этапах «Гран-при», четвертое место на чемпионате Европы. Не сказать, что Ефимова/Бломарт провели невероятный сезон. Но с учетом общей ситуации с парным катанием дуэт Алисы и Рубена смотрелся весьма перспективно. Особенно если учесть, что это был их первый полноценный совместный сезон! Ефимова приехала в Германию только в конце 2020-го, и ей потребовалось время, чтобы оформить документы в новой стране, пройти адаптацию и найти взаимопонимание с новым партнером. И вот, казалось бы, все хорошо, но нет — Бломарт решает завершить спортивную карьеру после чемпионата мира. «Я хочу поблагодарить Алису за возможность выступить на ЧМ, потому что этот сезон был очень непростым. У нас было много взлетов и падений, но, по моему ощущению, падений больше», — написал он в соцсетях.

Судя по всему, Бломарт неудовлетворен результатами с Алисой и потерял веру в их спортивное будущее. Рядовой случай, на который при других обстоятельствах мы бы и не обратили внимания. Но читаем обращение Рубена дальше — ведь там много интересного. Немецкий фигурист говорит, что у них с Алисой были разные представления о том, что такое спорт, и это довело его до депрессии. «Моей жизненной ценностью было скорее получение удовольствия от занятий, чем достижение результатов. Мы мало говорили о психологическом здоровье в спорте, но я точно не был счастлив последнее время. Я осознал это и принял решение для себя, потому что я знаю, кто я и кем я хочу быть. Я не осознаю себя на льду, и поэтому меняю свою жизнь», — написал 31-летний немец. Редкий случай, когда в излишнем давлении обвиняют партнера.

Рубен Бломарт и Алиса Ефимова. Фото Global Look Press

Немецкая федерация отказалась помогать финансово лучшей паре страны

Говоря об эмоциональном насилии в фигурном катании, чаще всего речь идет о тренерском штабе. Только вот работали Ефимова/Бломарт в группе Флорана Юста в мекке немецкого фигурного катания Оберстдорфе. С Юстом Бломарт работал и до Ефимовой. Кстати, тоже с российской спортсменкой — его предыдущая партнерша Елена Павлова так и не смогла решить иммиграционные вопросы, и дуэт распался спустя год совместных тренировок. Подход к делу в России и Европе действительно кардинально отличается. Если в нашей стране спорт — это социальный лифт и дело всей жизни, то для многих европейцев не более чем хобби. Мало кто готов ради него ночевать на катке. Видимо, Алиса была другого мнения, что и стало причиной конфликтов. Но был и другой важный нюанс, наверняка повлиявший на настроение Рубена, — отсутствие должного финансирования.

«Другая большая проблема — отсутствие прежней поддержки от федерации, как была раньше, — пишет Бломарт. — Я вынужден был оплачивать постановку программ, тренировочные сборы и поездки на соревнования. Организовывать краудфандинг на новый сезон точно не входит в мои планы». Фигурное катание в Германии не считается профессиональным и общественно важным спортом. И все же пара Ефимова/Бломарт была не просто лучшей в стране. У нее были реальные перспективы вплоть до олимпийских медалей. О чем напоминает и Рубен, когда говорит, что вряд ли люди поймут, почему олимпиец, призер этапов «Гран-при», который в этом сезоне занял четвертое место на ЧЕ и вошел в топ-10 на ЧМ, вынужден собирать деньги для своей подготовки. Но видимо, в Германии сейчас даже спортсменам такого уровня оказывать поддержку считают лишним.

Рубен Бломарт и Алиса Ефимова. Фото Global Look Press

Ефимова — яркий пример глобализации фигурного катания

Тем удивительнее решение Ефимовой. Алиса продолжает карьеру и уже ищет нового партнера. «Я открыла Рубену большой спорт с точки зрения вложенного труда и преодоления себя, — цитирует Ефимову сайт matchtv.ru. — Оказалось, он к этому не готов. Профессионалы, прочитав пост Рубена, поймут, о чем я говорю. С другой стороны, хорошо, что он понял это сейчас, а не перед самой Олимпиадой. Что касается меня, то заканчивать я не планирую. Со мной связались несколько партнёров, и в ближайшее время у нас будут пробы». Пока неясно, речь идет о партнерах в Германии либо Ефимова в очередной раз сменит спортивное гражданство. Для нее это будет уже третий опыт, ведь родилась Алиса в Финляндии и начинала кататься за эту страну. Затем переехала в Россию и с Александром Коровиным выиграла свой главный пока в карьере титул — золото Универсиады.

Коровин сейчас с переменным успехом выступает за Филиппины с Изабелой Гомес. Что ждет теперь Ефимову — большой вопрос, но ее карьера во многом пример глобализации в фигурном катании. Ведь Бломарт тоже не родился в Германии — он начинал заниматься спортом в Бельгии. Да и золото для немцев в 2018 году на Олимпиаде в Пхенчхане выиграли экс-украинка Алена Савченко с бывшим французским одиночником Бруно Массо. Парников мало, парников на высшем уровне еще меньше, поэтому для того, чтобы собрать конкурентоспособный дуэт, не остается ничего другого, кроме как менять гражданство и ездить из страны в страну. Конечно, в таком случае флаг, который ты представляешь, становится не более чем атрибутом клубной принадлежности.