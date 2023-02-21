Конфликт из-за «стукачества и йогурта». Ученица Тутберидзе выиграла в самом принципиальном соперничестве русского фигурного катания

На московском первенстве среди девушек победительница сделала три чистых четверных.

Первенство Москвы (старший возраст)

Девушки

1. Маргарита Базылюк («Хрустальный») — 221,74

2. Алена Принева (ЦСКА) — 196,27

3. Елена Костылева («Москвич») — 195,73

Юноши

1. Вадим Воронов («Москвич») — 227,48

2. Максим Белявский («Москвич») — 221,15

3. Тимофей Столяренко («Москвич») — 207,75

Если и искать самое жесткое соперничество в мире фигурного катания, то точно не у взрослых. Копать надо на юниорском уровне и даже раньше — в младшем и старшем возрасте, которые следуют по иерархии за юниорами. Именно там молодые девочки и мамы бьются за место под солнцем со всеми вытекающими трагедиями, подставами, битвой за внимание тренеров, интригами с оплатой подкаток и тому подобным. Фактического материала хватит на книгу, только засудит потом обязательно кто-нибудь. Вот и остается этот мир в тишине.

Казалось бы, при чем здесь йогурт?

Но в нем есть одна история, которая прорвалась наружу. Это конфронтация двух самых талантливых юниорок нового поколения — Маргариты Базылюк и Елены Костылевой. В фигурном катании уже прижился фразеологизм «йогурт Базылюк» — из-за которого, собственно, и поссорились две фигуристки и одна из них была вынуждена покинуть группу Этери Тутберидзе. Другая осталась и становится главной ее звездой в своем возрасте. Одна — Костылева, другая — Базылюк.

Эмоциональная мама Костылевой Ирина в соцсетях рассказывала об этой истории витиевато, но в обвинительных тонах.

«Что за история? Очень мерзкая история о подлости, стукачестве. У Тутберидзе нет никакой заинтересованности в Лене. В этот второй приход Лена сделала невозможное. При отсутствии подготовки к России, она чуть ее не выиграла. Я не хочу предавать огласке, что произошло на самих стартах в Саранске — и это мы пропустили, приняв как наказание. Получив травму на уроке хореографии в «Хрустальном», она продолжила на обезболивающих тренировочный процесс. Мало того — опять без прокатов программ под музыку на тренировках выиграла два крупных старта, защитив второй спортивный разряд с первой попытки, набрав по 150 баллов. И этого недостаточно было Тутберидзе. Не отдыхая как все спортсмены в группе, так как лечились в Воронеже, поехала за огромные деньги в Новогорск. Хотя по результатам первенства России, где Лена стала второй, сборы для нее должны быть бесплатными. Но Тутберидзе объявила, что Лена тоже платит. Ну а эта история в Новогорске с подлейшей Базылюк и ее йогуртом, от которого она отказалась — это вообще вишенка на торт. И уже здесь явно все шло от Тутберидзе, на Розанова не свалишь, как в прошлом году», — писала Костылева (Пунктуация и орфография сохранены. — Прим. «СЭ»)

Этери Тутберидзе. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Про историю о йогурте я слышал несколько раз в разных тонах, но в сухом остатке похоже примерно на то, что Базылюк попросила Костылеву взять ей йогурт, она взяла два, и в этот момент ее якобы увидела Тутберидзе и отругала. А Базылюк, опять же, якобы отказалась, что просила йогурт. За такое несоблюдение диеты Елена впала в опалу у Этери, и дни ее в группе были сочтены.

Базылюк — мастер камбэков

Другую сторону конфликта заслушать не удалось, поэтому к двум абзацам выше надо относиться осторожно. Понятно, что мамы — всегда фанаты своих детей, а про Ирину Костылеву я слышал, что она настоящий фанатик. Отчасти это подтверждает количество смен тренеров — к своим 11 годам ее дочь успела позаниматься в шести школах, причем у Тутберидзе — дважды. У меня был с Ириной интересный разговор, в котором я услышал, что дочка пережила две клинические смерти, на одном из турниров ее пытались выбить из игры подножкой на лестнице, а Сергей Розанов гнобил — но, опять же, эти истории нуждаются в верификации. Одно понятно — интриги на этом уровне почище детских Медведева vs Загитова.

Абстрагируясь от конфликтов — обе девушки по-настоящему одаренные, умеют и кататься, и прыгать. Правда, Олимпиада-2026 им не светила и до поднятия возрастного ценза — теперь они выйдут во взрослые только летом 2028 года.

И вот они встретились снова — Костылева после нескольких смен тренеров работает в «Москвиче» с Игорем Лютиковым. Школа, как и «Хрустальный», относится к московской академии фигурного катания под названием «Легенда», но интересно, что «Хрустальный» продолжают в онлайн-табло писать отдельно. Со стороны группы Тутберидзе у бортика в бибиревском дворце «Мечта» присутствовал Георгий Похилюк.

Месяц назад Базылюк тоже выиграла — первенство Москвы по младшему возрасту, причем начав фантастически плохо. В дисциплине «элементы», где отдельно прыгают и показывают одну дорожку и вращение, она заняла 23-е место, но затем выиграла короткую и произвольную программы и победила. Костылева растеряла преимущество после первого дня и осталась третьей.

Костылева уступила серебро из-за нелепой оплошности со временем

В этот раз Костылева за счет чистоты исполнения выиграла короткую программу и снова была близка к победе. Над ближайшей соперницей преимущество составляло 3,5 балла, а Базылюк финишировала лишь третьей.

Но произвольная полностью перевернула ситуацию в таблице. Как и месяц назад, Базылюк выиграла. В силе воли ей не откажешь. Во вторник она показала три четверных на «плюсы» — два тулупа и сальхов, а Костылева сумела приземлить лишь один сальхов в нули, а с сольного упала и не докрутила. После такого исчезло и преимущество по компонентам, которые у фигуристок одинаковые — 60,74.

Но за счет техники Базылюк выиграла аж 25 баллов, а всего почти 30 — у Костылевой 4 балла дедакшнов. В конце программы она еще и упала с тройного лутца, а еще двух баллов лишилась из-за нарушения времени, что происходит крайне редко. Но по делу — и таким образом потеряла серебро. Его завоевала ученица Екатерины Моисеевой из ЦСКА Алина Принева. Группа Моисеевой в ЦСКА менее известна по сравнению с соколовскими и давыдовскими, но у нее есть ставшая девятой на юниорском первенстве России Милана Лебедева, талантливый Георгий Лихачев, а теперь и Принева.

Очевидцы писали, что на церемонии награждения Базылюк и Костылева друг другу не хлопали.

Вероятно, следующая встреча закадычных соперниц произойдет на младшем первенстве России 9-13 марта в Йошкар-Оле.