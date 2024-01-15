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Кубок Африки

Сегодня, 22:01

Камерун в большинстве не смог обыграть Гвинею в матче Кубка Африки

Руслан Минаев
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Сборная Камеруна сыграла вничью с Гвинеей в матче группового турнира Кубка африканских наций — 1:1.

Счет открыли «слоны нации» благодаря голу Мохамеда Байо на 10-й минуте. В концовке тайма Гвинея лишилась одного игрока — красную карточку получил экс-вингер «Локомотива» Франсуа Камано. Во втором тайме «неукротимые львы» отыгрались — гол забил Франк Магри.

В заявку камерунской национальной команды не попал вратарь «МЮ» Андре Онана, который накануне играл на манкунианцев в матче 21-го тура АПЛ против «Тоттэнхема» (2:2) и прибыл в расположение сборной за три часа до начала встречи.

Камерун и Гвинея набрали по одному очку в группе С. Лидирует — сборная Сенегала (3 очка), которая обыграла Гамбию (3:0).

Кубок Африки. Группа C
15 янв, 20:00. Charles Konan Banny Stadium (Ямусукро)
Камерун
1:1
Гвинея

Сборная Гвинеи по футболу
Сборная Камеруна по футболу
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Онана не попал в заявку Камеруна на матч с Гвинеей в Кубке Африки