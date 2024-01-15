Камерун в большинстве не смог обыграть Гвинею в матче Кубка Африки

Сборная Камеруна сыграла вничью с Гвинеей в матче группового турнира Кубка африканских наций — 1:1.

Счет открыли «слоны нации» благодаря голу Мохамеда Байо на 10-й минуте. В концовке тайма Гвинея лишилась одного игрока — красную карточку получил экс-вингер «Локомотива» Франсуа Камано. Во втором тайме «неукротимые львы» отыгрались — гол забил Франк Магри.

В заявку камерунской национальной команды не попал вратарь «МЮ» Андре Онана, который накануне играл на манкунианцев в матче 21-го тура АПЛ против «Тоттэнхема» (2:2) и прибыл в расположение сборной за три часа до начала встречи.

Камерун и Гвинея набрали по одному очку в группе С. Лидирует — сборная Сенегала (3 очка), которая обыграла Гамбию (3:0).