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Сегодня, 17:07

Агент: «Вагнер Лав — чистокровный конь, он рожден, чтобы забивать голы»

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Агент Эвандро Феррейра, представляющий интересы бывшего форварда ЦСКА Вагнера Лав, прокомментировал дубль бразильца в составе «Аваи» в матче против «Жоинвиля» (3:0).

«Вагнер рожден, чтобы забивать голы. Он чистокровный конь. С интересом наблюдаю, насколько далеко зайдет его желание играть», — приводит Metaratings.ru слова Феррейры.

Вагнер Лав и&nbsp;Евгений Гинер. «Меня попросили сказать: «В Россию больше никогда не вернусь!» В 2005-м Вагнера чуть не увели из ЦСКА, но Гинер все решил

Вагнер Лав выступает за клуб «Аваи» в бразильской серии Б с июля 2024 года. На счету 40-летнего нападающего 3 гола в 27 матчах.

Бразилец выступал за ЦСКА с 2004 по 2013 год. Нападающий сыграл в 259 матчах и забил 124 мяча.

Источник: metaratings.ru
Вагнер Лав
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