Дани Алвес вернул деньги отцу Неймара, который помог ему с залогом

Бывший защитник сборной Бразилии и «Барселоны» Дани Алвес вернул деньги отцу Неймара, который помог ему выплатить залог в размере 1 миллиона евро, сообщает Folha de S.Paulo со ссылкой на адвоката экс-футболиста.

По данным источника, Алвес одолжил 150 тысяч евро у отца Неймара и неделю назад вернул эти деньги.

25 марта Алвес вышел из тюрьмы под залог в 1 миллион евро. Сообщалось, что у 40-летнего бразильца заберут паспорт и обяжут еженедельно отмечаться в суде.

22 февраля суд Барселоны приговорил 40-летнего Алвеса к 4,5 года лишения свободы за изнасилование девушки в одном из ночных клубов в столице Каталонии в 2022 году.