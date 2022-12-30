Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью Пеле

Сегодня, 20:12
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью легендарного футболиста Пеле.
«Для новых поколений жизнь Пеле — яркий и вдохновляющий пример. Его по праву называют королем великой игры. Забитые им блистательные голы и сегодня служат эталоном мастерства, а имя Пеле, характеризующее целую эпоху, уже давно стало нарицательным», — приводит слова Матвиенко ТАСС.
Она отметила, что в Совете Федерации с глубокой скорбью восприняли известие об уходе из жизни Пеле.
«Мировой спорт потерял одного из самых титулованных футболистов. Единственный в истории трехкратный чемпион мира, человек с огромным талантом, силой воли и щедрой душой стал кумиром для миллионов людей, внес неоценимый вклад в популяризацию футбола и здорового образа жизни», — подчеркнула Матвиенко.
Пеле скончался 29 декабря в возрасте 82 лет из-за множественного отказа органов в результате отрицательной динамики рака прямой кишки. Он единственный в истории трехкратный чемпион мира в качестве футболиста.