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Лига чемпионов

Сегодня, 09:51

Форвард «Интера» Джеко: «Я всегда стараюсь выкладываться по максимуму»

Мария Гусева
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Нападающий «Интера» Эдин Джеко прокомментировал победу над «Викторией Пльзень» (4:0) в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Если не считать первые 10-15 минут, мы хорошо сыграли. Я делаю то, что я должен делать для команды, это моя обязанность. Порой получается лучше, порой хуже, но я всегда стараюсь выкладываться по максимуму», — цитирует пресс-служба УЕФА Джеко.

«Интер» набрал 10 очков и обеспечил себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. «Виктория» не смогла одержать победу ни в одном матче и занимает последнее место в группе С (0 очков).

В заключительном туре группового турнира 1 ноября «Виктория» примет «Барселону», «Интер» на выезде сыграет с «Баварией».

Эдин Джеко
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Виктория (Пльзень)
ФК Интер (Интернационале)
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