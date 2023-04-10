Аспиликуэта о матче с «Реалом»: «Мы сильнее, чем они думают»

Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала».

«Мы сильнее, чем они думают, — цитирует EFE Аспиликуэту. - Это вызов, который потребует от нас максимума, от каждого из нас и от всей команды, потому что мы играем против действующих чемпионов. У них большой опыт. Ко всем соперникам нужно относиться с уважением. Мы знаем, что «Реал» — клуб с большим опытом. Поэтому необходимо максимальное внимание к каждой детали. Это очень опасная команда».

Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Челси» и «Реалом» пройдет 12 апреля в Мадриде, начало — 22.00 по московскому времени. Ответная игра состоится в Лондоне 18 апреля.