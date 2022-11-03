Экс-звезда «Локо» лишила «ПСЖ» первого места, Жиру — герой «Милана», «Лейпциг» отправил «Шахтер» в Лигу Европы

Обзор состоявшихся в среду матчей 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

Месть «быков» и достижение Анчелотти

В первом туре «Шахтер» унизил «Лейпциг» на его поле (4:1) и отправил в отставку Доменико Тедеско. Получается, «горняки», набрав тогда три очка, спровоцировали перемены в стане главного конкурента, который под началом Марко Розе выиграл в Лиге чемпионов три раза подряд. А победа над «Реалом» не только вошла в историю немецкого клуба, но и дала ему возможность играть в заключительном туре на ничью.

Однако «Лейпциг» не думал довольствоваться малым. Создал один момент, второй, и с третьей попытки Нкунку пробил Трубина. «Шахтер» же стал огрызаться ближе к перерыву, но кроме неприятных минут ничего сопернику не доставил. Однако напрячься немцам стоило, и второй тайм они начали, как первый. С мощного отрезка, завершившегося еще одним взятием ворот.

Потом был забег к воротам гостей Траоре, который ничем не закончился даже после проверки ВАР на предмет возможного пенальти, а вслед за голом Собослои «Шахтер» фактически выбросил белый флаг. У него будет Лига Европы, а «Лейпциг», впервые выдавший серию из четырех лигочемпионских побед, вышел из группы со второго места.

В параллельной игре все складывалось ровно так, как и должно было в противостоянии лидера и не имевшего шансов подняться с последнего места аутсайдера. Хотя три пенальти, назначенных Стефани Фраппар в первом тайме, событие неординарное. В итоге транжиривший моменты «Реал» отличился благодаря двум попаданиям в руки защитникам, а Куртуа блестяще парировал 11-метровый в исполнении Юрановича.

Вторую же половину «Реал» провел в свое удовольствие, забивая на любой вкус. Снова хорош был Вальверде, к заработанному пенальти добавивший результативный прострел на Винисиуса Жуниора и собственный гол. По числу результативных ударов из-за штрафной (5) уругваец лидирует среди футболистов из лиг топ-5, обойдя Месси и Камаду. И, конечно, событием стало возвращение на поле залечившего травму Бензема, который хоть и не забил, но ритм игры снова почувствовал.

Что касается достижения Карло Анчелотти, то тут данные статистиков разнятся. Некоторые не учитывают одну из побед тренера, считая, что у итальянца 102 выигрыша в Лиге чемпионов. По другой версии у Анчелотти уже 103 победных матча — и он превзошел Алекса Фергюсона.

И В Н П М О 1. Реал 6 4 1 1 15-6 13 2. Лейпциг 6 4 0 2 13-9 12 3. Шахтер 6 1 3 2 8-10 6 4. Селтик 6 0 2 4 4-15 2

Неудержимый Жиру

Второе за вечер прямое столкновение претендентов на место в плей-офф получилось чуть более напряженным, чем игра «Шахтера» и «Лейпцига». «Милан», естественно, начал активнее, уже в дебюте отметившись попаданием Эрнандеса в штангу. Продолжение последовало в виде гола Жиру после углового, а вот второе взятие ворот за авторством француза отменили из-за офсайда.

Это позволило «Зальцбургу» удержаться в игре, и на последней минуте первого тайма австрийцы едва не сравняли счет, однако Тэтэрушану остановил удар в упор в исполнении Адаму. И это был переломный момент, так как вторая половина началась с гола Крунича, а добило поникших гостей впечатляющее соло Рафаэла Леау, который протащил мяч через всю штрафную, что привело к дублю Жиру. А тот еще и ассистировал Жуниору Мессиасу, в очередной раз став героем «Сан-Сиро» и обеспечив «Милану» пропуск в плей-офф.

На «Стэмфорд Бридж» счет неожиданно открыли хорваты, которым только победа оставляла шансы на европейскую весну. Но довольно быстро на гол Петковича ответил Стерлинг, подстроившийся под передачу пяткой в исполнении Обамеянга, а к 30-й минуте «Челси» уже повел в счете. И все благодаря наконец-то дебютировавшему в лондонской команде Закарии.

И В Н П М О 1. Челси 6 4 1 1 10-4 13 2. Милан 6 3 1 2 12-7 10 3. Зальцбург 6 1 3 2 5-9 6 4. Динамо З 6 1 1 4 4-11 4

Юный англичанин побил рекорд Бензема

Эта группа была единственной, где все команды уже знали итоговые места, поэтому Хосеп Гвардиола мог позволить себе выпустить в стартовом составе юного Льюиса. И это, конечно, не причина проигранного первого тайма, так как защитник участвовал в ключевом эпизоде лишь косвенно. Зато много вопросов возникло к упустившим Рафу Мира опытным игрокам обороны и не выручившему голкиперу Ортеге.

А свое слово Льюис сказал во втором тайме, когда, вогнав мяч в ближний угол после проникающего паса Альвареса и, переломив ход игры, еще и вошел в историю Лиги чемпионов. Никто прежде не забивал в день дебюта в стартовом составе в 17 лет и 346 дней, причем Льюис превзошел достижение самого Бензема. Когда в 2005-м еще игравший в «Лионе» француз устанавливал свой рекорд, он был старше защитника «Сити» на шесть дней.

Что касается игры в Копенгагене, то она оказалась примечательна тем, что датчане не завершили групповой турнир без забитых мячей. Бывший форвард «Краснодара» Классон упустил убойный момент, но именно его передача помогла отличиться 19-летнему исландцу Харальдссону.

И В Н П М О 1. Манчестер Сити 6 4 2 0 14-2 14 2. Боруссия Д 6 2 3 1 10-5 9 3. Севилья 6 1 2 3 6-12 5 4. Копенгаген 6 0 3 3 1-12 3

Чудо в Хайфе

Казалось, «Бенфика» облегчает жизнь проигрывавшему «Ювентусу». Португальцы с первых минут забрали игру под контроль, отметились попаданием в штангу и в итоге повели в счете после гола Гонсалу Рамуша. Однако попадание мяча в руку защитника «орлов» обернулось назначением пенальти, и на какое-то время «Маккаби» подвинул «Юве» на четвертое место.

Но ненадолго, так как классно пробивший головой Муса вернул «Бенфике» преимущество. Будем честны — выглядело это ожидаемо и буднично. И даже шикарный штрафной в исполнении Гримальдо не менял восприятие игры. Однако концовка перевернула все, потому что лиссабонцы поймали невероятный кураж, и после пятого взятия ворот началось изучение регламентов, так как показатели «Бенфики» и «ПСЖ» могли стать идентичными.

Так и случилось, когда на второй добавленной минуте один из героев этой еврокубковой осени Жоау Мариу отправил в ворота хозяев шестой мяч. И очередной успех экс-полузащитника «Локомотива» оказался решающим. «Бенфика» обошла парижский суперклуб по дополнительным показателям, но никто не назовет это случайностью. Рогер Шмидт превратил «орлов» в отличную команду.

Несмотря на поражение, «Ювентус» был отнюдь не безнадежен. Хотя, в момент гола Мбаппе, который разобрался с обороной туринцев в режиме супермена, казалось, что хозяев ждет очередной ушат холодной воды. Однако они создавали проблемы «ПСЖ», а Бонуччи даже сравнял счет. Только проблема команды Массимилиано Аллегри в том, что сейчас «ПСЖ» находится на принципиально ином уровне. Что в итоге и продемонстрировал умчавшийся от защитников и принесший Парижу победу Нуну Мендеш. А болельщикам «Юве» кроме утешительного пропуска в Лигу Европы настроение должно скрасить долгожданное возвращение не игравшего с января Кьезы.

И В Н П М О 1. Бенфика 6 4 2 0 16-7 14 2. ПСЖ 6 4 2 0 16-7 14 3. Ювентус 6 1 0 5 9-13 3 4. Маккаби Х 6 1 0 5 7-21 3

Статистика дня

2 очка совместными усилиями набрали в групповом турнире шотландские «Селтик» и «Рейнджерс». Это худший суммарный результат для нескольких клубов одной страны.

5 из 10 последних пенальти в ворота «Реала» парировал голкипер Куртуа.

37 лет и 54 дня — возраст полузащитника «Реала» Модрича, который реализовал самый возрастной пенальти в Лиге чемпионов.

40 мячей забил в Лиге чемпионов Мбаппе. Форвард «ПСЖ» достиг этой отметки в 23 года, 10 месяцев и 13 дней, превзойдя рекорд Месси.