Президент Аргентины уволил замминистра спорта за призывы к Месси извиниться за кричалку сборной

Президент Аргентины Хавьер Милей принял решение уволить заместителя министра спорта страны Хулио Гарро, который призвал капитана национальной команды Лионеля Месси извиниться за инцидент с расистской песней после победы в финале Кубка Америки-2024.

«Ни одно правительство не может указывать сборной Аргентины, чемпиону мира и двукратному обладателю Кубка Америки или любому другому гражданину что говорить, что думать и что делать. По этой причине Хулио Гарро больше не является заместителем министра спорта Аргентины», — приводит TyC Sports заявление офиса президента Аргентины.

После победы в финале Кубка Америки-2024 в автобусе сборной Аргентины хавбек Энцо Фернандес вместе с соотечественниками пел расистскую песню, оскорбляющую игроков сборной Франции. Позже футболист извинился за свое поведение.

17 июля международная федерация футбола (ФИФА) начала расследование инцидента.