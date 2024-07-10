Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Таблицы
Календарь / результаты
Главная
Футбол
Кубок Америки

Сегодня, 05:15

Месси забил, Аргентина выполнила обязательную программу. В финале чемпионам мира придется играть на максимальных оборотах

Аргентина выиграла у Канады в полуфинале Кубка Америки-2024
Андрей Кузичев
Корреспондент
Лионель Месси.
Фото Reuters
Telegram Дзен
Обыграв канадцев, первым финалистом Кубка Америки стали аргентинцы.
Кубок Америки. 1/2 финала
10 июл, 03:00. MetLife Stadium (Нью-Джерси)
Аргентина
2:0
Канада

Трудно, а скорее — даже невозможно было предположить, что первая полуфинальная пара Кубка Америки будет выглядеть так. Точнее, наличие там Аргентины подразумевалось по умолчанию. Канаду же не ждали не то что, в четверке лучших — в плей-офф. Потолком казалось третье место в группе, за которое предстояло поспорить с находящимися в глубочайшем кризисе перуанцами. Однако красные оставили за спиной еще и Чили, а потом в серии пенальти прошли выигравшую в своем квартете все три матча Венесуэлу.

Джесси Марш, которого пригласили готовить сборную к ЧМ-2026, определенно, волшебник. Просидевший после увольнения из «Лидса» без работы более года американец до нынешнего турнира успел провести с новой командой всего два матча. В первом получил четыре безответных мяча от Нидерландов, после чего добился нулевой ничьей с Францией, а потом случился исторический для Канады прорыв. Там довольны тем, что смогли заполучить Марша, а сам он говорит, что с первого дня чувствовал, как сильно его хотели видеть на нынешнем посту.

Дрейк. Дрейк поставил против Месси 300 тысяч долларов. Значит, Аргентина победит Канаду

Понятно, что время оценок придет через два года — на мировом первенства. Но на данный момент сбросившиеся на контракт тренера спонсоры и владельцы трех канадских клубов должны быть в восторге. А в федерации футбола США, возможно, уже начали покусывать локти. Американцы в прошлом году приглашали Марша на собеседование, но в итоге подписали новое соглашение с Греггом Берхалетром. В Канаде же поняли, что, несмотря на сложное финансовое положение федерации, экономить на всем нельзя. Новое руководство выучило старый урок Джона Хердмана, который вывел Канаду на ЧМ-2022, а, уходя в «Торонто», заявил, что федерация не предоставила сборной необходимую финансовую поддержку и условия.

С новым штабом красные прибавляли от матча к матчу. Настолько, что начали вторую встречу с Аргентиной очень смело. А почему нет, если у тебя в составе баварец Дэвис, один из лучших бомбардиров чемпионата Франции Дэвид и играющий заметную роль в «Порту» Эуштакиу?! Незадолго до перерыва канадцы даже едва не забили после вброса аута в площадь ворот, но чемпионов в очередной раз выручил Эмилиано Мартинес, который по случаю Дня независимости выкрасил виски в цвета государственного флага.

В целом же можно сказать, что Аргентина играла так, как на протяжении всего турнира. Не форсируя события и полагаясь на класс исполнителей. И если Месси с Ди Марией не хватило сантиметров до маленьких футбольных шедевров, то Альварес после классного паса Де Пауля (он организовал оба взятия ворот) из центрального круга проскочил в зону между двумя центральными защитниками и пустил мяч между ногами Крепо.

В Сети сразу обыграли прозвище форварда «Манчестер Сити» (Паук), изобразив его в образе героя киновселенной Marvel, который тоже совершал свои подвиги в Нью-Йорке. Данный пост сопровождала надписью, что Альварес всегда появляется в нужный момент. И это явный отсыл к достижению Хулиана, который после гола в полуфинале ЧМ-2022 отличился на той же стадии Кубка Америки, что прежде удавалось только трем футболистам — бразильцу Ромарио, уругвайцу Форлану и, само собой, Месси.

Лео в итоге тоже забил свой первый мяч на турнире. Немного неказистым касанием — подкорректировав удар Фернандеса с подбора. Зато вполне себе по-хоккейному, что большинство канадцев оценят. Только играли в Нью-Йорке в футбол, а в этой игре лучшая на данном турнире команда КОНКАКАФ чемпионам мира не ровня. При счете 2:0 — даже при наличии перспективных атак — шансов на перелом у североамериканцев не было. А после травмы Дэвиса даже намеков на это не осталось.

Аргентина сделала то, что должна была. И только в финале команде Лионеля Скалони придется играть на максимальных оборотах. Независимо от соперника. Если же Уругвай пройдет Колумбию, финал превратится в игру самых титулованных сборных Нового Света, у которых на данный момент по пятнадцать Кубков Америки.

Лионель Месси
Футбол
Сборная Аргентины по футболу
1
Обсудить
Читайте также
Дочь Марадоны пообщалась с отцом через медиума
Ямаль стал самым молодым автором гола в истории Евро
Захарова ответила на слова Пугачевой об ударе по больнице в Киеве
КХЛ сделали независимой, а ЦСКА – свободным. Армейцы взрывают хоккейный рынок
Теннисист Медведев обыграл Синнера и вышел в полуфинал Уимблдона
СМИ сообщили об обыске в доме экс-депутата Драганова по делу о неуплате налогов
Популярное видео
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Дрейк поставил против Месси 300 тысяч долларов. Значит, Аргентина победит Канаду