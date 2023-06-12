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Сегодня, 08:56

Арсен Венгер призвал «Манчестер Сити» омолодить состав

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер высказался о возможном усилении состава «Манчестер Сити».

«Готов ли «Манчестер Сити» к новому вызову? Будут ли себя мотивировать на новый вызов? Возможно, они потеряют важных игроков. Эта команда не старая, но в ней нет молодых игроков. Кроме Холанна, которому сейчас 22 года, всем остальным от 24 до 32 лет. Поэтому двух-трех футболистов надо сменить», — приводит слова Венгера The Mirror.

«Манчестер Сити» обыграл в финале Лиги чемпионов «Интер» со счетом 1:0. Команда также сделала требл — АПЛ, Кубок Англии и ЛЧ.

Футбол
ФК Манчестер Сити
Арсен Венгер
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