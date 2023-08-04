Венгер — об «Арсенале»: «У нас есть все инструменты, чтобы бороться за чемпионство»

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер высказался о перспективах «канониров» на сезон-2023/24.

«Я чувствую, что у Микеля Артеты все хорошо, он принимает правильные решения и имеет организованную команду, которая, на мой взгляд, может бороться за чемпионство. Мы боролись за титул в прошлом сезоне и теперь можем повысить планку. В прошлом сезоне, когда до финиша оставалось восемь туров, я чувствовал, что мы это сделаем. Теперь мы хорошо укрепили состав, вложив много средств. У нас есть все инструменты, чтобы бороться за чемпионство», — сказал Венгер пресс-службе «Арсенала».

Французский специалист тренировал «Арсенал» с 1996 по 2018 годы. Под его руководством лондонцы трижды становились чемпионами Англии и по 7 раз выигрывали Кубок и Суперкубок страны.

В последний раз «Арсенал» выигрывал титул АПЛ в 2004 году.

По итогам сезона-2022/23 «канониры» заняли второе место в чемпионате Англии, набрав 84 очка за 38 туров.