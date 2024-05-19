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«Арсенал» — «Эвертон»: время начала и где смотреть трансляцию матча АПЛ

«Арсенал» сыграет с «Эвертоном» в чемпионате Англии 19 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Букайо Сака (ФК «Арсенал»).
Фото Reuters
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«Арсенал» встретится с «Эвертоном» в последнем 38-м туре чемпионата Англии в воскресенье, 19 мая. Матч состоится на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Арсенал» — «Эвертон» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей АПЛ нет. Бесплатно в прямом эфире игру можно посмотреть в тематических пабликах социальной сети «ВКонтакте».

Лондонский клуб набрал 86 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата. Отставание от лидирующего «Манчестера Сити» составляет два балла. Команда из Ливерпуля с 40 очками располагается на 15-й строчке премьер-лиги.

Англия. Премьер-лига. 38-й тур
19 мая, 18:00. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
Эвертон

АПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Эвертон
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