«Арсенал» встретится с «Эвертоном» в последнем 38-м туре чемпионата Англии в воскресенье, 19 мая. Матч состоится на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Арсенал» — «Эвертон» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей АПЛ нет. Бесплатно в прямом эфире игру можно посмотреть в тематических пабликах социальной сети «ВКонтакте».

Лондонский клуб набрал 86 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата. Отставание от лидирующего «Манчестера Сити» составляет два балла. Команда из Ливерпуля с 40 очками располагается на 15-й строчке премьер-лиги.

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