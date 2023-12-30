Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Таблица переходов
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 20:05

«Астон Вилла» победила «Бернли», играя с 56-й минуты в большинстве

Алина Савинова
Игроки «Астон Виллы» и «Бернли».
Фото Reuters
Telegram Дзен

«Астон Вилла» дома обыграла «Бернли» в матче 20-го тура АПЛ — 3:2.

У хозяев в первом тайме по голу забили Леон Бэйли и Мусса Диаби. За гостей забитыми мячами отметились Зеки Амдуни (30-я минута) и Лайл Фостер (72-я). На 56-й минуте матча полузащитник бордовых Сандер Берг получил вторую желтую карточку за грубый фол и покинул поле, оставив свою команду в меньшинстве.

В концовке встречи полузащитник хозяев Дуглас Луис реализовал пенальти и вывел «Астон Виллу» вперед.

После этой игры «Астон Вилла» вышла на второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 42 очка. «Бернли» с 11 баллами идет на 19-й позиции.

Англия. Премьер-лига. 20-й тур
30 дек, 18:00. Villa Park (Бирмингем)
Астон Вилла
3:2
Бернли

В другом матче дня «Вулверхэмптон» разгромил «Эвертон» — 3:0. Голы в этой встрече забили Макс Килман, Матеус Кунья и Крэйг Доусон.

Англия. Премьер-лига. 20-й тур
30 дек, 18:00. Molineux Stadium (Вулверхэмптон)
Вулверхэмптон
3:0
Эвертон

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2023-2024/
Футбол
ФК Астон Вилла
ФК Бернли
0
Читайте также
Шахматисты Гунина и Карлсен выиграли чемпионат мира по блицу
В ВАДА заявили, что санкции усложняют процесс получения взноса от России за 2023 год
Путину доложили об обстреле Белгорода со стороны ВСУ
Welt рассказал о судьбе Украины после российских ударов
Гладков сообщил об обстреле ВСУ центра Белгорода
В Подмосковье полицейские задержали подозреваемого в убийстве отца журналиста Легойды
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

«Манчестер Сити» победил «Шеффилд» и поднялся на третье место в АПЛ