Беллингем, Гави и Педри попали в символическую сборную лучших молодых игроков 2022 года по версии IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) представила символическую сборную лучших молодых игроков 2022 года. При составлении учитывались результаты выступления футболистов за клуб и сборную.

Символическая сборная лучших футболистов до 20 лет за 2022 год по версии IFFHS:

Вратарь: Гэвин Базуну (Ирландия, «Саутгемптон»).

Защитники: Нуну Мендеш (Португалия, «ПСЖ»), Йошко Гвардиол (Хорватия, «РБ Лейпциг»), Пьеро Инкапье (Эквадор, «Байер»).

Полузащитники: Эдуарду Камавинга (Франция, «Реал»), Гави (Испания, «Барселона»), Джуд Беллингем (Англия, «Боруссия» Дортмунд), Педри (Испания, «Барселона»).

Нападающие: Карим Адейеми (Германия, «Боруссия» Дортмунд), Джамал Мусиала (Германия, «Бавария»), Ансу Фати (Испания, «Барселона»).

Ранее IFFHS признала лучшим клубным тренером Карло Анчелотти, возглавляющего «Реал». Лучшим тренером сборных стал Лионель Скалони, возглавляющий национальную команду Аргентины. Лучшим игроком был признан форвард ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси.