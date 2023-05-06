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Сегодня, 18:53

«Челси» одержал первую победу под руководством Лэмпарда

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
«Борнмут» — «Челси».
Фото Reuters
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«Челси» на выезде переиграл «Борнмут» в матче 35-го тура АПЛ — 3:1.

У «Борнмута» отличился Матиас Винья (21-я минута), в составе лондонцев голы забили Конор Галлахер (9-я), Бенуа Бадиашиле (82-я) и Жоау Феликс (86-я).

«Челси» прервал серию из семи матчей без побед в чемпионате. Команда Фрэнка Лэмпарда набрала 42 очка и поднялась на 11-е место в турнирной таблице. Это первая победа исполняющего обязанности главного тренера «синих» — до этого было шесть поражений в шести матчах.

«Борнмут» — 14-й (39 очков).

Англия. Премьер-лига. 35-й тур
06 мая, 17:00. Vitality Stadium (Борнмут)
Борнмут
1:3
Челси
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2022-2023/
Фрэнк Лэмпард
ФК Борнмут
ФК Челси
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