Фергюсон признан лучшим тренером в истории по версии FourFourTwo

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон возглавил рейтинг лучших наставников в истории футбола по версии портала FourFourTwo.

В тройку вошли голландские специалисты Ринус Михелс и Йохан Кройф.

81-летний Фергюсон завершил тренерскую карьеру в 2013 году. Он работал с «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013 год, а также возглавлял сборную Шотландии, «Абердин» и «Сент-Миррен».

С «МЮ» Фергюсон 13 раз становился чемпионом Англии, 5 раз — обладателем Кубка страны, 4 раза — обладателем Кубка Футбольной лиги. Дважды он становился обладателем трофея Лиги чемпионов — в 1999-м и 2008-м.

В топ-100 вошли три советских специалиста: Валерий Лобановский (10-е место), Виктор Маслов (34-е место) и Гавриил Качалин (67-е место).