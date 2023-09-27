Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Таблица переходов
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 19:04

Фергюсон признан лучшим тренером в истории по версии FourFourTwo

Руслан Минаев
Алекс Фергюсон.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон возглавил рейтинг лучших наставников в истории футбола по версии портала FourFourTwo.

В тройку вошли голландские специалисты Ринус Михелс и Йохан Кройф.

81-летний Фергюсон завершил тренерскую карьеру в 2013 году. Он работал с «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013 год, а также возглавлял сборную Шотландии, «Абердин» и «Сент-Миррен».

С «МЮ» Фергюсон 13 раз становился чемпионом Англии, 5 раз — обладателем Кубка страны, 4 раза — обладателем Кубка Футбольной лиги. Дважды он становился обладателем трофея Лиги чемпионов — в 1999-м и 2008-м.

В топ-100 вошли три советских специалиста: Валерий Лобановский (10-е место), Виктор Маслов (34-е место) и Гавриил Качалин (67-е место).

Футбол
Алекс Фергюсон
2
0
Читайте также
Сборные Украины среди игроков до 17 лет откажутся участвовать в турнирах УЕФА с россиянами
Фигуристка Медведева рассказала об отношениях со спортсменами
Число погибших и пострадавших от пожара на свадьбе в Ираке выросло до 450
Тела водителя и пассажирки обнаружены в такси в Москве
В ЛНР сообщили об эвакуации ВСУ раненой «важной персоны» из района Сватово
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ван Дейк рассказал о значимости каждого игрока «Ливерпуля»

«Манчестер Юнайтед» намерен продлить контракт с тен Хагом