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25 февраля, 23:50

Главный тренер «Лестера» Роджерс — о матче против «Арсенала»: «Они не зря лидируют в чемпионате»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс прокомментировал поражение от «Арсенала» (0:1) в матче 25-го тура АПЛ.

«Наша идея в последние несколько недель заключалась в том, чтобы быть очень агрессивными в игре. У нас имелись некоторые возможности до самого конца матча, но мы не были достаточно быстры, а иногда нас подводила техника. Мы могли сравнять счет на протяжении всего второго тайма, но «Арсенал» не зря лидирует в чемпионате, и я думаю, что они наглядно показали это», — приводит слова Роджерса официальный сайт «Лестера».

«Арсенал» остается лидером турнирной таблицы АПЛ, набрав 57 очков за 24 игры. «Лестер» располагается на 14-й строчке с 24 очками за 24 встречи.

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Лестер
Брендан Роджерс
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