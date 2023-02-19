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Сегодня, 14:21

Мудрик и Феликс перепасовывались, когда Аспиликуэте оказывали помощь после тяжелой травмы

Руслан Минаев
Игроки «Челси» Жоау Феликс и Михаил Мудрик.
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Игроки «Челси» Жоау Феликс и Михаил Мудрик перепасовывались во время того, как защитнику «синих» Сесару Аспиликуэте оказывали медицинскую помощь.

Капитан лондонцев получил тяжелую травму в матче с «Саутгемптоном» (0:1) в 24-м туре чемпионата Англии.

На 74-й минуте встречи Аспиликуэта получил жесткий удар ногой в голову от нападающего «святых» Секу Мара, после чего медики около 10 минут оказывали ему помощь на поле. После этого игрока унесли с поля на носилках и с кислородной маской.

Жоау Феликс
Сесар Аспиликуэта
ФК Саутгемптон
ФК Челси
Михаил Мудрик
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