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Англия

7 сентября 2016, 08:29

Иванович потеряет место в основном составе "Челси"?

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник Бранислав Иванович ожидает упорной борьбы за попадание в основной состав "Челси", сообщает The Sun. По информации издания, главный тренер "синих" Антонио Конте с приходом в команду Маркоса Алонсо будет задействовать Сесара Аспиликуэту на правом фланге, а в центре обороны сделает ставку на Давида Луиза и Джона Терри?, поэтому 32-летний серб будет чаще начинать встречи чемпионата Англии на скамейке запасных. Отметим, что первые три матча этого сезона Иванович отыграл полностью без замен.

Антонио Конте
Бранислав Иванович
Давид Луис
Джон Терри
Сесар Аспиликуэта
ФК Челси
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