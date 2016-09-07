Иванович потеряет место в основном составе "Челси"?

Защитник Бранислав Иванович ожидает упорной борьбы за попадание в основной состав "Челси", сообщает The Sun. По информации издания, главный тренер "синих" Антонио Конте с приходом в команду Маркоса Алонсо будет задействовать Сесара Аспиликуэту на правом фланге, а в центре обороны сделает ставку на Давида Луиза и Джона Терри?, поэтому 32-летний серб будет чаще начинать встречи чемпионата Англии на скамейке запасных. Отметим, что первые три матча этого сезона Иванович отыграл полностью без замен.