Де Брейне о восстановлении: «Я был таксистом — с тремя детьми времени не так уж много»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне рассказал о том, как проводил свободное время по время восстановления после травмы.

32-летний футболист не играл с 11 сентября после травмы подколенного сухожилия.

«Честно говоря, с тремя детьми в возрасте от трех до семи лет [свободного времени] не так уж и много, фактически я работал таксистом. Мне понравилось», — цитирует де Брейне Goal.

Хавбек вышел на замену в матче Кубка Англии с «Хаддерсфилдом» (5:0). Де Брейне провел на поле 33 минуты и отдал результативную передачу.