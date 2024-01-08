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Сегодня, 23:31

Де Брейне о восстановлении: «Я был таксистом — с тремя детьми времени не так уж много»

Руслан Минаев
Кевин де Брейне.
Фото Reuters
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Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне рассказал о том, как проводил свободное время по время восстановления после травмы.

32-летний футболист не играл с 11 сентября после травмы подколенного сухожилия.

«Честно говоря, с тремя детьми в возрасте от трех до семи лет [свободного времени] не так уж и много, фактически я работал таксистом. Мне понравилось», — цитирует де Брейне Goal.

Хавбек вышел на замену в матче Кубка Англии с «Хаддерсфилдом» (5:0). Де Брейне провел на поле 33 минуты и отдал результативную передачу.

Кевин де Брейне
ФК Манчестер Сити
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