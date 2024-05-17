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Сегодня, 17:19

Клопп заявил, что проголосовал бы за отмену ВАР

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, что проголосовал бы за отмену ВАР, если бы была возможность. По мнению специалиста, ее используют неправильно.

«Люди не могут работать с системой должным образом. Проблема не в ВАР, а в том, что людей нельзя изменить, поэтому я бы проголосовал за отмену ВАР», — цитирует Клоппа в социальных сетях журналист Фабрицио Романо.

В воскресенье, 19 мая, Юрген Клопп проведет последний матч во главе «Ливерпуля». Команда примет «Вулверхэмптон». Начало — в 18.00 мск.

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