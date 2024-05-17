Клопп заявил, что проголосовал бы за отмену ВАР

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, что проголосовал бы за отмену ВАР, если бы была возможность. По мнению специалиста, ее используют неправильно.

«Люди не могут работать с системой должным образом. Проблема не в ВАР, а в том, что людей нельзя изменить, поэтому я бы проголосовал за отмену ВАР», — цитирует Клоппа в социальных сетях журналист Фабрицио Романо.

В воскресенье, 19 мая, Юрген Клопп проведет последний матч во главе «Ливерпуля». Команда примет «Вулверхэмптон». Начало — в 18.00 мск.