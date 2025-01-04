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«Кристал Пэлас» — «Челси»: смотреть матч АПЛ в прямом эфире

«Кристал Пэлас» и «Челси» встретятся в матче чемпионата Англии
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press
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«Кристал Пэлас» и «Челси» встретятся в матче 20-го тура английской премьер-лиги в субботу, 4 января. Игра пройдет на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне и начнется в 18.00 по московскому времени.

В России нет официальных трансляций АПЛ. Видео появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

Ключевые события игры «Кристал Пэлас» — «Челси» можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

«Кристал Пэлас» набрал 20 очков в 19 турах АПЛ и занимает 15-е место по итогам первой половины сезона. «Челси» c 35 очками располагается на четвертой строчке турнирной таблицы.

Англия. Премьер-лига. 20-й тур
04 янв, 18:00. Selhurst Park (Лондон)
Кристал Пэлас
Челси

В последних матчах в 2024 году «Кристал Пэлас» победил «Саутгемптон» (2:1), а «Челси» уступил «Ипсвичу» (0:2).

Футбол
ФК Кристал Пэлас
ФК Челси
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