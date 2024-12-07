Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Англия. Новости
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 19:56

«Манчестер Сити» потерял очки в матче с «Кристал Пэлас»

Алина Савинова
Максенс Лакруа и Эрлин Холанн.
Фото Reuters
Telegram Дзен

«Манчестер Сити» на выезде сыграл вничью с «Кристал Пэлас» в матче 15-го тура АПЛ — 2:2.

У горожан голами отметились Эрлин Холанн и Рико Льюис. За хозяев мячи забили Даниель Муньос и Максанс Лакруа.

«Сити» с 84-й минуты играл в меньшинстве после удаления Льюиса, заработавшего вторую желтую карточку.

Команда Хосепа Гвардиолы с 27 очками идет на четвертой позиции в турнирной таблице. «Кристал Пэлас» продлил беспроигрышную серию до четырех матчей и поднялся на 16-ю строчку в АПЛ.

Англия. Премьер-лига. 15-й тур
07 дек, 18:00. Selhurst Park (Лондон)
Кристал Пэлас
2:2
Манчестер Сити

В параллельном матче дня «Астон Вилла» обыграла «Саутгемптон» со счетом 1:0, а «Брентфорд» нанес поражение «Ньюкаслу» (4:2).

Англия. Премьер-лига. 15-й тур
07 дек, 18:00. Villa Park (Бирмингем)
Астон Вилла
1:0
Саутгемптон
Англия. Премьер-лига. 15-й тур
07 дек, 18:00. Gtech Community Stadium (Брентфорд)
Брентфорд
4:2
Ньюкасл Юнайтед

8
Футбол
ФК Кристал Пэлас
ФК Манчестер Сити
Читайте также
Baza: Каманцев сообщил Федорищеву о существующей практике дачи взяток судьям в российском футболе
«Спартак» - «Пари НН», 7 декабря 2024 года: прямая онлайн-трансляция матча 18 тура РПЛ сезона 2024/2025
Указ императора Петра I подменили в Российском военно-историческом архиве
И.о. мэра Чернигова Ломако подал в отставку из-за угроз военной администрации
Правоохранители провели рейды по ночным клубам Москвы
Международный день художника отметят 8 декабря
Сегодня
Вчера
Неделя