Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 19:20

«Лестер» хочет продлить контракт с полузащитником Тилемансом

Анна Горшкова
Корреспондент
Telegram Новости

«Лестер» готов предложить полузащитнику Юри Тилемансу продление контракта, сообщает Sky Sports.

По данным источника, клуб решился на такой шаг, так как у 25-летнего игрока истекает последний год контракта с «лисами», и он может уйти бесплатно следующим летом.

Ранее сообщалось, что лондонский «Арсенал» лидирует в гонке за подписание Тилеманса. «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Барселона» и «Реал» также заинтересован в приобретении бельгийского футболиста.

В текущем сезоне Тилеманс провел 13 матчей в АПЛ, в которых забил два гола и сделал одну результативную передачу.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.

Источник: https://www.skysports.com/football
Юри Тилеманс
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Лестер
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Оскорбления «Реала», средний палец и поддержка независимости. Для «Барселоны» Пике был больше чем просто футболист
Медведева становится фаворитом «Ледникового периода». Все благодаря новому партнеру
Путин указал на идею Польши о поглощении Украины
Опубликовано видео уничтожения украинского военного катера «Ланцетом»
Байден заявил о скором «освобождении» Ирана
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Поттер — о матче с «Арсеналом»: «Я думаю, что Обамеянг с нетерпением ждет эту игру»