«Лестер» хочет продлить контракт с полузащитником Тилемансом

Сегодня, 19:20
«Лестер» готов предложить полузащитнику Юри Тилемансу продление контракта, сообщает Sky Sports.
По данным источника, клуб решился на такой шаг, так как у 25-летнего игрока истекает последний год контракта с «лисами», и он может уйти бесплатно следующим летом.
Ранее сообщалось, что лондонский «Арсенал» лидирует в гонке за подписание Тилеманса. «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Барселона» и «Реал» также заинтересован в приобретении бельгийского футболиста.
В текущем сезоне Тилеманс провел 13 матчей в АПЛ, в которых забил два гола и сделал одну результативную передачу.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.