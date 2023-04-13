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Сегодня, 20:28

«Манчестер Юнайтед» может летом продать 13 футболистов

Игнат Заздравин
Корреспондент
Эрик тен Хаг.
Фото Reuters
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг планирует расстаться с 13 игроками в летнее трансферное окно, утверждает Daily Mail.

По информации источника, «МЮ готов расстаться с Харри Магуайром, Алексом Теллесом, Филом Джонсом, Аароно Ван-Биссакой, Брендоном Уильямсом, Эриком Байи, Донни ван де Беком, Скоттом Мактоминеем, Амадом Диалло, Факундо Пельистри, Энтони Элангой и Антони Марсьялем.

После 29 матчей «Манчестер Юнайтед» с 56 очками занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ, отставая от «Ньюкасла» по дополнительным показателям.

Аарон Ван-Биссака
Алекс Теллес
Антони Марсьяль
Харри Магуайр
Эрик Байи
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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