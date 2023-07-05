Маунт будет носить в «Манчестер Юнайтед» седьмой номер

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Мейсон Маунт будет носить 7-й номер в новом клубе, сообщает пресс-служба команды.

В «Манчестер Юнайтед» семерка была свободна после ухода форварда Криштиану Роналду в ноябре прошлого года. Маунт ранее выступал в «Челси» под номером 19.

24-летний футболист подписал с «МЮ» контракт на 5 лет с возможностью продления еще на один сезон.

Маунт — воспитанник «Челси», за который он провел 195 матчей, забил 33 гола и отдал 37 результативных передач. В сезоне-2022/23 хавбек забил 3 гола и сделал 6 результативных передач в 35 матчах за команду.